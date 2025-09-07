Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν «μαγικός», έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην Ιταλία (07/09, 84-77), με την επίδοσή του να τον τοποθετεί σε μία ξεχωριστή λίστα. Ωστόσο, η πρωτιά είναι «καπαρωμένη» και δεν… αλλάζει!

Η Ιταλία έμεινε εκτός EuroBasket, καθώς έπεσε «θύμα» του ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΥ, Λούκα Ντόντσιτς!

Ο Σλοβένος έκανε «μυθικά» πράγματα και μας υπενθύμισε, γιατί είναι ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες στον κόσμο!

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς σταμάτησε στους 42 πόντους, έχοντας και 10 ριμπάουντ και ήταν πολύ κοντά στο να κάνει νέο προσωπικό ρεκόρ στη διοργάνωση.

Μία επίδοση, που τον έβαλε σε μία ξεχωριστή λίστα, μαζί με άλλους τρεις στη 2η θέση!

Η απλησίαστη κορυφή του Νίκου Γκάλη

Αυτή ήταν η δεύτερη 40άρα του «Luka Magic» σε EuroBasket! Ένα γεγονός, που μόνο σύνηθες δεν είναι. Άλλωστε, μόνο ακόμα τρεις αθλητές, έχουν καταφέρει κάτι παρόμοιο.

Αυτοί είναι οι Έντι Ταράσε, Ντορόν Τζαμσί και Λάουρι Μάρκακεν. Όλοι τους έχουν σκοράρει 40+ πόντους σε δύο αναμετρήσεις των διοργανώσεων EuroBasket!

Όταν, όμως, μιλάμε για τέτοια ρεκόρ, πρέπει να βγάζουμε από την… κουβέντα τον Νίκο Γκάλη!

Ο βετεράνος καλαθοσφαιριστής είχε τις 40άρες για… πλάκα. Άλλωστε, έχει σκοράρει τουλάχιστον 40 πόντους, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά έξι φορές!

Κι όμως, αν και τα χρόνια έχουν περάσει το ρεκόρ του, μοιάζει αδύνατον να «σπάσει»!

Και πώς να γίνει διαφορετικά; Αφού μόνο συνηθισμένο γεγονός, δεν είναι για έναν αθλητή να σκοράρει 40+ πόντους στο EuroBasket.

Εκτός και αν αυτόν τον αθλητή τον λένε: Νίκο Γκάλη…