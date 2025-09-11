Η «τρέλα» του κόσμου για τον Λούκα Ντόντσιτς δεν έχει όρια, όπως και η φαντασία κάποιων, όταν του ζήτησαν αυτόγραφο!

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

«Γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια, να παίρνω με τη σέσουλα να γράφω ραβασάκια», όπως είχε ερμηνεύσει και η σπουδαία Γλυκερία. Μπροστά στον Λούκα Ντόντσιτς βέβαια και την υπογραφή του, τι αξία έχει ένα 50άρικο;

Ο δεύτερος χρονικά προημιτελικός της 2ης ημέρας του EuroBasket 2025, είχε οοκληρωθεί πριν κανένα δίωρο. Η νέα υπερπροσπάθεια του «μάγου» του Λος Άντζελες πλέον δεν αρκούσε στην ανταγωνιστική αλλά περιορισμένων δυνατοτήτων Εθνική Σλοβενίας. Πόσες υπερβάσεις και μίνι-άθλους να κάνει πια ο Σέκουλιτς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς παρότι είχε χρεωθεί από πολύ νωρίς με δύο φάουλ και έπαιζε από το 21′ χρεωμένος με τρία, δεν απείχε και τόσο από την απόλυτη υπέρβαση. Οι Σλοβένοι είχαν τον πρώτο λόγο μέχρι το 30′, έχοντας μπλοκάρει τους Γερμανούς και μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση. Το trash talking ανάμεσα σε Ντόντσιτς και Σρέντερ έδινε και έπαιρνε. Όπως και τα παράπονα των πρωταθλητών Ευρώπης το 2017 προς τους διαιτητές.

Η έκπληξη όμως αν και φαινόταν στο βάθος του τούνελ δεν έλαβε χώρα. Οι Σλοβένοι έφυγαν απογοητευμένοι. Ο Νίκολιτς – που αποβλήθηκε με 5 φάουλ – προχώρησε βουρκωμένος με μία πετσέτα στο κεφάλι την μεικτή ζώνη. Ο Σέκουλιτς ξέσπασε και κλώτσησε τις σιδεριές που έχουν τοποθετηθεί για να οριοθετείται ο χώρος.

Η απογοήτευση ήταν έκδηλη στο πρόσωπο όλων και του Λούκα Ντόντσιτς και στο ξενοδοχείο που επέστρεψε η αποστολή. Εκεί βρέθηκαν και οι Betarades που «έπιασαν» τη στιγμή. Αρκετοί μικροί και μεγάλοι, έσπευσαν για να δουν από κοντά τον μέγκα σταρ των Λέικερς, ο οποίος παρά την κούραση και την κακοκεφιά δεν τους γύρισε την πλάτη. Ζήτησε από τους σωματοφύλακες να του δώσουν ένα μαρκαδοράκι (μόνο με δικό του υπογράφει) και δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο.

Από μπάλες, μέχρι συλλεκτικές κάρτες, φανέλες, κινητά και… πενηντάρικο υπέγραψε ο σπουδαίος Λούκα Ντόντσιτς που έβγαλε και φωτογραφίες πριν πάει προς το δωμάτιό του κάτω από αποθέωση.