Ο Εργκίν Αταμάν έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες ημέρες. Όχι μόνο για την προσπάθεια της Τουρκίας να φτάσει σε ένα μετάλλιο, αλλά και λόγω των διαδοχικών δηλώσεών του, κατά της FIBA.

Ο Τούρκος τεχνικός του «τριφυλλιού» και της Εθνικής Τουρκίας, είχε ένα έντονο ξέσπασμα στη συνέντευξη Τύπου, μετά την πρόκριση της ομάδας του επί της Σουηδίας.

Μέσω αυτού, θέλησε να εκφράσει έντονα τα παράπονά του, για την ώρα διεξαγωγής του παιχνιδιού, που είχε οριστεί για τις 12:00 το πρωί.

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, η ισπανική «AS», λίγο πριν τον προημιτελικό της Τουρκίας με την Πολωνία στο EuroBasket, συνέκρινε τον Εργκίν Αταμάν με τον… Ζοσέ Μουρίνιο.

Σε ένα μακροσκελές κείμενο, ταυτίζει ουσιαστικά τις συμπεριφορές των δύο προπονητών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται αντικείμενο σχολιασμού.

Αναλυτικά, το κείμενο της «AS» για τον Εργκίν Αταμάν:

«Η συμπεριφορά του Αταμάν θυμίζει τον Ζοσέ Μουρίνιο, τον θρυλικό προπονητή ποδοσφαίρου που εξακολουθεί να προπονεί στα 62 του. Ο Πορτογάλος, που πρόσφατα απολύθηκε από τη Φενέρμπαχτσε , ήταν ένας από τους σημαντικότερους προπονητές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα με πολλές επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων δύο τίτλων Champions League. Με Πόρτο και Ίντερ.

Η θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης έγινε αντικείμενο συζήτησης, όπως και η ικανότητά του να τραβάει την προσοχή πάνω του, αγνοώντας την κριτική του κόσμου. Τώρα βρίσκεται στα μικρά πρωταθλήματα, αν και εξακολουθεί να έχει κάποιες επιτυχίες στο όνομά του. Πλέον είναι σαν φθαρμένο προϊόν, πολύ μακριά από τον θρύλο που κάποτε ήταν και θα είναι πάντα. Έχει κερδίσει την θέση του στην ιστορία

Όλες οι στιγμές με τον Αταμάν θα ήταν μια μεγάλη άσκηση αισιοδοξίας. Οι συγκρίσεις της Ευρωλίγκας και του NBA, ή η πιθανότητα να προπονήσει μια ομάδα στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ο τρόπος που χειρίζεται τις συνεντεύξεις Τύπου, ή οι συνεχείς εκρήξεις του. Ο τρόπος που επηρέασε την ψυχολογία της Ρεαλ σαν κόουτς σε Εφές και Παναθηναϊκό.

Αυτά και ακόμα πιο πολλά τα πέτυχε ένας προπονητής που βρίσκεται στο στοιχείο του σε ένα Ευρωμπάσκετ που του ανήκει ψυχή και σώμα. Η Τουρκία, η οποία επικράτησε της Σερβία σε έναν πραγματικά σπουδαίο αγώνα, νίκησε τη Σουηδία στον γύρο των 16 για να συναντήσει την Πολωνία στα προημιτελικά σήμερα. Και ναι, όλα τελειώνουν και δεν μετράνε πάντα το ίδιο. Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε να έχουμε πικάντικες δηλώσεις, υπερβολικές χειρονομίες και άφθονο θεατρικό έργο. Όπως με τον Μουρίνιο».