Το ξέσπασμα του Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου έδωσε τη θέση του στον… χαβαλέ.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Ρεσιτάλ Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου της πρόκρισης της Εθνικής Τουρκίας στα προημιτελικά του EuroBasket. Μετά από «σκυλομαχία» και μπόλικο ιδρώτα, οι μουδιασμένοι γείτονες γλύτωσαν το κάζο από τους Σκανδιναβούς και προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην 8άδα της κορυφαίας διοργάνωσης εθνικών ομάδων από το 2009 και έπειτα.

Το γεγονός αυτό βέβαια δεν έκανε τον Εργκίν Αταμάν να… μαλακώσει τη στάση του. Κάθε άλλο. Αφού παραδέχθηκε τους Σουηδούς, τους οποίους είχε προβλέψει άκρως ανταγωνιστικούς εφιστώντας προσοχή στην ομάδα του, στάθηκε εκ νέου στην έλλειψη σεβασμού που έδειξαν οι διοργανωτές στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα το οποίο ηγείται για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα.

Έκανε τα παράπονά του και στη συνέχεια πρότεινε στη διοργανώτρια αρχή να εξελιχθεί για το καλό των εθνικών ομάδων με δύο έξτρα μέρες σε κάθε τουρνουά. Αλλά και τη δυνατότητα να αλλάξουν παίκτες στο ρόστερ τους στη διάρκεια της διοργάνωσης, όταν προκύπτουν ζητήματα τραυματισμών.

⚡️ Έξαλλος ο Αταμάν με τη FIBA, έντονα παράπονα για την ώρα διεξαγωγής των αγώνων στις 12:00 ‼️#OleGr #Ataman #EuroBasket2025 pic.twitter.com/2mFuU01zxf — Ole.gr (@Olegr470656) September 6, 2025

Ως είθισται στις συνεντέυξεις Τύπου μετά από κάθε αναμέτρηση, ο προπονητής και ένας παίκτης τοποθετούνται με ένα αρχικό σχόλιο πριν τεθούν στη διάθεση των δημοσιογράφων. Και αφού απαντήσουν στις ερωτήσεις τους στα αγγλικά, μπορούν να ερωτηθούν και στη γλώσσα που μιλούν. Εν προκειμένω στα τούρκικα.

Μετά από 3-4 ερωτοαπαντήσεις του Αταμάν στη γλώσσα του, ο εργαζόμενος της FIBA και υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή της συνέντευξης Τύπου, ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να μην συνεχίσουν να «βομβαρδίζουν» με ερωτήσεις και πως η Συνέντευξη Τύπου πρέπει να ολοκληρωθεί.

Τότε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Τουρκίας, βρήκε την τέλεια αφορμή για το ακροατήριό του. Με χιουμοριστική διάθεση, «Μπορούμε να δεχθούμε κι άλλες ερωτήσιες. Γιατί όχι; Είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε», είπε απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο εκ μέρους των διοργανωτών, θέλοντας να πικάρει τη FIBA και τη συλλογιστική της.

Φυσικά η ατάκα του αυτή, προκάλεσε άφθονο γέλιο στους δημοσιογράφους που έδωσαν το παρών και τον Τσέντι Οσμάν.