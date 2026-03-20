Μια από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, η Valencia Basket, θα φιλοξενηθεί τα προσεχή χρόνια στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνεχίζοντας το πρωτοπόρο της πρόγραμμα “παραγωγής” νεαρών καλαθοσφαιριστών.

Ο ιστορικός Ισπανικός Σύλλογος εγκαινίασε το 2017 τις εγκαταστάσεις της L’Alqueria del Basket, του μεγαλύτερου προπονητικού κέντρου μπάσκετ στην Ευρώπη, που κατασκευάστηκαν με σκοπό να γίνουν κέντρο ανάπτυξης προγραμμάτων μπάσκετ και εκπαίδευσης ταλαντούχων παικτών. Την φετινή χρονιά η Roig Arena, υποδέχεται την Valencia Basket στην Euro League & την ACB Liga Endesa. Η VBC έφτιαξε το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο της 16.000 θέσεων δίπλα στο προπονητικό της κέντρο.



Τα Valencia Basket Skills Camps αποτελούν ένα προπονητικό εργαλείο που βοηθάει τα παιδιά σε όλο τον κόσμο να μάθουν τα βασικά του μπάσκετ ακολουθώντας τη μεθοδολογία της Valencia Basket. https://www.valenciabasketacademysee.com/vb-skill-camps. Τα Camps αυτά που έχουν έναν διασκεδαστικό, αθλητικό και εκπαιδευτικό σκοπό, απευθύνονται σε παιδιά που θέλουν να διδαχθούν τα μυστικά του μπάσκετ υπό την καθοδήγηση προπονητών της Valencia Basket και την επίβλεψη του Π. Βασιλόπουλου, πρεσβευτή του προγράμματος στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ταυτόχρονα όμως στοχεύουν αρχικά στην εντόπιση νεαρών ταλαντούχων παικτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και, στη συνέχεια, στη βελτίωση και την παρουσίασή τους στην Valencia Basket.

► ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΑ EASTER SKILLS CAMPS

o Σέρρες – Siris Academy: 14-16 Απριλίου

o Μαρούσι – ΑΣ Αμαρουσίου: 17-19 Απριλίου

o Παλλήνη – ΓΣ Παλλήνης: 17-19 Απριλίου

► ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Αγόρια & κορίτσια γεννημένα από το 2010 έως και το 2015.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η άρτια ατομική τεχνική και τακτική εμπειρία είναι το βασικό εργαλείο μετάδοσης των αξιών του μπάσκετ. Μέσα από αυτή οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν μερικές από τις μπασκετικές αξίες που φέρνει το Valencia Basket Skills Camp. Η προπονητική μεθοδολογία της Valencia Basket, “βασισμένη στην δύναμη της προσπάθειας”, μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις έννοιες:

Κίνητρο: Να κάνει τους συμμετέχοντες να θέλουν να μάθουν. Προπόνηση: Να εξηγήσει τις έννοιες των μπασκετικών αξιών που γνωρίζουν. Πειραματισμός: Να εφαρμόσουν όσα έχουν μάθει.

Το προπονητικό πρόγραμμα βασίζεται στο επιτυχημένο πρόγραμμα της ισπανικής ακαδημίας, εφαρμόζεται από προπονητές της Valencia Basket σε συνεργασία με προπονητές του δικτύου των ακαδημιών μπάσκετ στην Ελλάδα, και περιλαμβάνει «προπονητικούς σταθμούς» ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο των συμμετεχόντων: https://www.valenciabasketacademysee.com/el/vb-skill-camps

Web page: www.valenciabasketacademysee.com

email: greece@valenciabasketacademysee.com

► ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ SKILLS CAMP:

o Marcos Monllor – Προπονητής Valencia Basket Academy

o Txemi Roman – Προπονητής Valencia Basket Academy

o Παναγιώτης Βασιλόπουλος – Πρεσβευτής Προγράμματος

o Κλέαρχος Πανούσης – Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος

o Αλέξανδρος Γαλής – Προπονητής Valencia Basketball Greece