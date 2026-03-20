Σε… οριακό σημείο φαίνεται πως έχουν φτάσει οι σχέσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς, αφού αν δεν υπογράψει επέκταση συμβολαίου, θα έχουμε ανταλλαγή!

Oι σχέσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς μοιάζει να έχουν… ξεφύγει για τα καλά!

Τα «ελάφια» έχουν ζητήσει από τον Έλληνα φόργουορντ να μην παίξει για το υπόλοιπο της σεζόν, αφού δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Ωστόσο, ο μεγάλος τους «σταρ» δεν το έχει δεχτεί. Κι όλα αυτά, ενώ πριν από λίγο καιρό, θα μπορούσαμε να έχουμε την ανταλλαγή του.

"Giannis is going into the last year of his contract. So one of two things will happen: Either he will be extended or he'll be traded."



– Wes Edens on Giannis Antetokounmpo future



(Via @ramonashelburne) — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 20, 2026

Παρ’ όλα αυτά, η επιθυμία και των δύο πλευρών ήταν μία. Παραμένουμε ως έχουμε και βλέπουμε.

Ο «Greek Freak» σε λίγους μήνες θα μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί.

Όμως, μία δήλωση-βόμβα από έναν από τους ιδιοκτήτες των Μιλγουόκι Μπακς έφερε τα πάνω-κάτω! Πιο συγκεκριμένα, ο Γουές Έντες τόνισε σε συνέντευξή του στο «ESPN» πως θα υπάρξουν δύο δρόμοι.

Ο ένας θα αφορά την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω ανταλλαγής, ενώ ο άλλος θα είναι η επέκταση του συμβολαίου του! Κι αυτό, γιατί δεν θα μπορέσει ο σύλλογος να αντέξει οικονομικά μία ενδεχόμενη αποχώρησή του, χωρίς ανταλλαγή.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γουές Έντες:

«Ο Γιάννης μπαίνει στον τελευταίο χρόνο [του συμβολαίου του]. Οπότε ένα από τα δύο θα συμβεί: Είτε θα ανανεωθεί είτε θα γίνει ανταλλαγή.

Δεν μπορούμε να το αντέξουμε οικονομικά. Δεν συνάδει με το καλό του οργανισμού. Αυτό δεν είναι θέμα του Γιάννη. Αυτό αφορά οποιονδήποτε παίκτη που βρίσκεται στην τελευταία του χρονιά».