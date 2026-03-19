Υπέροχη συνεργασία ανάμεσα στον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Τόμας Γουόκαπ κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μπασκόνια.

Η βαθμολογική θέση της Μπασκόνια και το μομέντουμ, δεν έδειχναν ικανά για να προβληματίσουν τον Ολυμπιακό πριν την μεταξύ τους συναάντηση για την 33η αγωνιστική της Ευρωλίγκα.

Πλην όμως κανένα αποτέλεσμα δεν κρίνεται πριν ακουστεί η… χοντρή κυρία και κυρίως δίχως κόπο και μόχθο. Κάτι που αμέλησαν οι Πειραιώτες στο σπίτι τους, λίγες ώρες αφότου «διέλυσαν» την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε.

Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείο αναφοράς, ο Ολυμπιακός που έδωσε πολλά δικαιώματα στους Βάσκους ήταν ασύνδετος. Ακόμα και βρισκόμενος όμως στα χαμένα, κατόρθωσε να βγάλει κάποιες συνεργασίες από αυτές που οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν με κλειστά τα μάτια.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, Τόμας Γουόκαπ και Νίκολα Μιλουτίνοφ συνεργάστηκαν μετά από επαναφορά από την πλάγια γραμμή αστραπιαία, πιάνοντας στον.. ύπνο την άμυνα της Μπασκόνια.

Ουσιαστικά οι δυο τους έπαιξαν το ένα δύο, με τον ασταμάτητο «Μίλου» να γυρίζει με την μία την μπάλα στον ανενόχλητο Τεξανό που δεν είχε πρόβλημα να κινηθεί παράλληλα στην baseline και να σκοράρει.