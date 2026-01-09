Μια πρωτοποριακή συνεργασία για τα ελληνικά μπασκετικά δεδομένα ξεκίνησε επίσημα, καθώς η Ακαδημία της Valencia Basket και ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου ανακοινώνουν την έναρξη της στρατηγικής τους συνεργασίας, η οποία σε πρώτη φάση θα έχει διάρκεια τριών ετών.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο ακαδημιών θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση και επιμόρφωση προπονητών, τη διοργάνωση κοινών προπονητικών δράσεων, camps και τουρνουά, καθώς και κοινές πρωτοβουλίες σε επίπεδο εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. Στόχος είναι η συνολική αναβάθμιση της αναπτυξιακής διαδικασίας και η δημιουργία ενός σύγχρονου, ολιστικού μοντέλου εκπαίδευσης νεαρών αθλητών.

Η Valencia Basket, ένας από τους ποιοτικότερους και πλέον οργανωμένους μπασκετικούς οργανισμούς της Ευρώπης, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, επενδύει σταθερά τόσο σε υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις όσο και σε υψηλού επιπέδου προγράμματα ανάπτυξης αθλητών. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει αξιοσημείωτη παρουσία τόσο στη EuroLeague όσο και στην ACB Liga Endesa.

Το 2017 εγκαινίασε το L’Alqueria del Basket, το μεγαλύτερο προπονητικό κέντρο μπάσκετ στην Ευρώπη, συνολικής επιφάνειας 15.000 τ.μ., το οποίο στεγάζει 13 γήπεδα μπάσκετ (9 κλειστά με παρκέ και 4 εξωτερικά). Παράλληλα, η Roig Arena, το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας 16.000 θέσεων, φιλοξενεί τους αγώνες της Valencia Basket στην EuroLeague και την ACB Liga Endesa και βρίσκεται δίπλα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου, ένας από τους ιστορικότερους εν ενεργεία αθλητικούς συλλόγους της Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1896 και αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό μπάσκετ. Διατηρεί τμήματα ανδρών (επαγγελματικό – ΚΑΕ από το 1950) και γυναικών, με σημαντικές πανελλήνιες και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Η Ακαδημία του Συλλόγου συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες της χώρας, με περισσότερα από 500 παιδιά, και λειτουργεί με σύγχρονα, ποιοτικά και οργανωμένα πρότυπα.

Η εξωστρέφεια αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας της Ακαδημίας του ΓΣ Αμαρουσίου, με ενεργή συμμετοχή σε τουρνουά και camps στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συνεργασία με τη Valencia Basket, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε ελληνικό σύλλογο, στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση και στην ποιοτικότερη λειτουργία της Ακαδημίας.

Πρεσβευτής του προγράμματος στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και νυν προπονητής Παναγιώτης Βασιλόπουλος, με θητεία μεταξύ άλλων σε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Βαγιαδολίδ, Άρη και ΑΕΚ. Ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους καλαθοσφαιριστές, με πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση του αθλήματος, ο οποίος θα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση και ανάπτυξη της συνεργασίας.