Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό και ο Αμερικανός φόργουορντ, μίλησε για τα δύο πράγματα που «θέλει», για να «παίξει καλύτερα»!

Το ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τον Παναθηναϊκό είναι γεγονός. Ο Αμερικανός φόργουορντ έπαιξε για πρώτη φορά, φορώντας τα πράσινα στο Allwyn Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η πρώτη του εμφάνιση ήρθε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με τον Εργκίν Αταμάν να του δίνει χρόνο συμμετοχής, ώστε να τον βάλει στο «κλίμα» της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έπαιξε μονάχα 16:04’’ στο ματς τον ΠΑΟΚ (18/02, 101-77), όπου η ομάδα του πήρε εύκολα την πρόκριση.

Στο διάστημα, που έμεινε μέσα στο παρκέ, ήταν αρκετά θετικός, καθώς είχε 16 πόντους, με 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 1/2 βολές, ενώ είχε ένα ριμπάουντ και δύο κλεψίματα.

Ο πρώην παίκτης της Φενέρμπαχατσε τόνισε πως μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό «θέλει» και δύο πράγματα.

Το ένα έχει να κάνει με τον ρυθμό. Να υπενθυμίσουμε, πως ο Αμερικανός φόργουορντ δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής στο NBA και είναι λογικό να ψάχνει τα πατήματά του.

Παράλληλα, ανέφερε πως χρειάζεται και ύπνο, αφού τις τελευταίες ημέρες έχει κοιμηθεί ελάχιστα. Αναφέροντας, πως αν αυτά τα δύο πράγματα συμβούν, τότε θα τον δούμε και σε πολύ καλύτερη κατάσταση.

Αναλυτικά, τι είπε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις:

«Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πρέπει να γυρίσουμε και να δούμε τα βίντεο και τι θα κάνουμε με το πλάνο παιχνιδιού μας. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές. Σίγουρα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Για τον εαυτό μου, ακόμα προσπαθώ να καταλάβω την επίθεση, την άμυνα και το πώς να παίζω με όλα τα παιδιά. Αλλά θα πω, πως αν κερδίζεις με 30 πόντους, είναι μάλλον καλή μέρα“.

Για την άποψή του μέχρι τώρα για την προσέγγιση του Παναθηναϊκού:

«Η προοπτική είναι εκεί, το ταλέντο είναι εκεί. Στα χαρτιά είμαστε πολύ ταλαντούχα ομάδα. Ο στόχος και η ελπίδα είναι να το δείξουμε και στο παρκέ. Προσπαθώ να δουλεύω κάθε μέρα. Όπως είπα προσπαθώ να μάθω. Να χρησιμοποιήσω τη γνώση μου. Να χρησιμοποιήσω την ηγετικότητά μου. Να προσπαθήσω να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Να προσπαθήσω να μάθω τα παιδιά και το παιχνίδι μας. Μετά θα δούμε πως θα τα πάμε. Αν παίζουμε δυνατά κάθε βράδυ, θα έχουμε ελπίδες“.

Για την πρώτη του εμφάνιση και την απόδοσή του:

«Μπορώ να είμαι καλύτερος στα ριμπάουντ. Να σταθώ καλύτερα στα πόδια μου. Είναι το πρώτο μου παιχνίδι εδώ και λίγο καιρό. Είναι ωραία να επιστρέφω και να παίζω μπάσκετ. Έχω κοιμηθεί μόλις 6 ώρες τις τελευταίες τρεις ημέρες. Οπότε νυστάζω λίγο. Λίγο ύπνο και να βρω τον ρυθμό μου και ελπίζω να παίξω πολύ καλύτερα».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: