Η «απαίτηση» του Δ. Γιαννακόπουλου εισακούστηκε από τους «πράσινους» από το πρώτο κιόλας παιχνίδι στο Κύπελλο Ελλάδας 2025-26.

Αποστολή στην Κρήτη: Μάνος Φυρογένης

Τελικώς δεν χρειάστηκε να αναλάβει δράση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αφού και ο… άγιος, φοβέρα θέλει.

Από τον προημιτελικό κιόλας της 51ης έκδοσης του Κυπέλλου Ελλάδας που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης για μία ακόμα σεζόν, οι «πράσινοι» επανέφεραν την (επετειακή) φανέλα με την Ακρόπολη στο φόντο για περίγραμμα, η οποία είχε αποσπάσει πάρα πολύ θετικά σχόλια από τον κόσμο του «τριφυλλιού». Κάνοντάς την… ανάρπαστη.

Φυσικά αυτή είχε συνδυαστεί και με την μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του 7ου ευρωπαϊκού τροπαίου στο Βερολίνο οπότε όπως είναι λογικό, κατέχει περίοπτη θέση στην καδιά και το μυαλό του «πράσινου» λαού.

Μεταξύ άλλων θεωρείται ιδιαιτέρως γούρικη αφού και πέρυσι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού την είχαν επιστρατεύσει για το Κύπελλο, το οποίο εν τέλει κατάκτησαν.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν είχε φορέσει τη φανέλα με το περίγραμμα της Ακρόπολης και στα Games 2, 3 και 4 της σειράς των playoffs με την Εφές, ενώ στον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, ήταν η πρώτη φορά για φέτος.

Αυτό βέβαια συνέβη μετά την «παρότρυνση» του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο ο οποίος πριν από μερικές ημέρες είχε ανεβάσει στορυ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με τον Τζέριαν Γκραντ και την πράσινη φανέλα με την Ακρόπολη, που έγραφε… «αν δεν την φορέσετε στον επόμενο αγώνα, θα αναλάβω δράση». Κανένας δεν το ήθελε αυτό.