Κυπελλούχος Ελλάδας για το 2026 είναι ο Παναθηναϊκός, που «άγγιξε» τη μεγαλύτερη νίκη του απέναντι στον Ολυμπιακό στην «εποχή Εργκίν Αταμάν»!

Το Κύπελλο Ελλάδας δεν αλλάζει χέρια. Ο Παναθηναϊκός έκανε το back-to-back, αφού κέρδισε στον μεγάλο τελικό τον Ολυμπιακό (21/02, 68-79) του Final-8, που έγινε στην Κρήτη!

Οι «πράσινοι» από την αρχή, μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης κυριάρχησαν, έχοντας σταθερά το προβάδισμα.

𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗞 𝗖𝗨𝗣 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥𝗦 𝗙𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲 🏆☘️



Πολλοί ήταν οι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να κάνουν τρομερά πράγματα.

Ο Έλληνας αθλητής σκόραρε συνολικά 14 πόντους, ενώ ο συμπαίκτης του με 15 πόντους ήταν ο MVP του «μεγάλου ραντεβού».

Από πολύ νωρίς στο σκορ, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε το προβάδισμα. Οι διαφορές ήταν κυρίως σε διψήφιες «παρυφές», με τους Πειραιώτες να τη «μαζεύουν» στο τέλος.

Μάλιστα, παραλίγο να έχουμε και τη μεγαλύτερη σε έκταση επικράτηση του Παναθηναϊκού σε ντέρμπι «αιωνίων» στην «εποχή Εργκίν Αταμάν».

Ο Παναθηναϊκός «άγγιξε» τη μεγαλύτερη νίκη του

Την περασμένη σεζόν οι τελικοί της Stoiximan GBL ξεκίνησαν με το «τριφύλλι» να παίρνει «κεφάλι» στο σκορ.

Στο τέλος της πρώτης αναμέτρησης που έγινε στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει με 80-68 τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» με τρεις συνεχόμενες νίκες, κατάφεραν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα της περασμένης αγωνιστικής χρονιάς.

Το +12 που σημειώθηκε τότε, είναι μέχρι και σήμερα η μεγαλύτερη νίκη σε διαφορά του Παναθηναϊκού, από όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Εργκίν Αταμάν!

Κι όμως, λίγο έλειψε να έχουμε και καινούργιο ρεκόρ στον τελικό του Final-8. Ωστόσο, το γεγονός πως ο Ολυμπιακός μπόρεσε να μειώσει στο τέλος, δεν έφερε μία ιστορική νίκη για τον «αιώνιό» του αντίπαλο και το προπονητή του.

Παρ’ όλα αυτά, έχει μικρή σημασία, καθώς το πρώτο τρόπαιο για το 2026 κατέληξε στον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν δεν μπόρεσε να «σπάσει» ένα ιδιαίτερο ρεκόρ. Και μάλιστα, έφτασε κοντά στο να τα καταφέρει, μετά την τελευταία του νίκη στο συγκεκριμένο ζευγάρι.