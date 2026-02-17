Ο Ολυμπιακός έβαλε τις βάσεις για το πρώτο από τα τρία βήματα μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου, ερχόμενος με… φόρα από το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

Αποστολή στο Ηράκλειο: Μάνος Φυρογένης

Μετά την πρόκριση του Αμαρουσίου στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας όπου είχε να βρεθεί 17 ολόκληρα χρόνια (2009), σειρά πήρε το πιο… πολυαναμενόμενο ζευγάρι της πρώτης ημέρας της 51ης έκδοσης της διοργάνωσης. Ολυμπιακός VS. ΑΕΚ με φόντο την πρόκριση στο στα ημιτελικά της Πέμπτης (19/2) στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το εκ πρωιμίου δύσκολο έργο της «Ένωσης» έγινε ακόμα περισσότερο μετά την ίωση που προσέβαλε τον μοναδικό ετοιμοπόλεμο μερικές ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ, Λούκας Λεκαβίτσιους.

Ο Λιθουανός ήρθε να προσθέσει το όνομά του στο «κιτρινόμαυρο» απουσιολόγιο δίπλα στους Φλιώνη και Κατσίβελη, κάτι που όπως ήταν αναμενόμενο ζόρισε την ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Ο πιο σεταρισμένος και ποιοτικός Ολυμπιακός επέτρεψε μόλις 24 πόντους στην «Ένωση» με τα hero ball της και της ατομικές κυρίως ενέργειες, προσεγγίζοντας παράλληλα την 50άρα στο ημίχρονο. Με κύριο όπλο τα μακρινά σουτ.

Οι Πειραιώτες ευστόχησαν σε περισσότερα τρίποντα από δίποντα (8/16 έναντι 7/12) συνολικά στο πρώτο 20λεπτο, με τα «ερυθρόλευκα» 4άρια (Πίτερς & Βεζένκοφ) να έχουν πάνω από τα μισά (5/8 εύστοχα).

Υπενθυμίζεται πως οι «ερυθρόλευκοι» εκτέλεσαν 9 περισσότερα τρίποντα και απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο τελευταίο παιχνίδι της Euroleague, κάτι που δείχνει την διαρκώς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση που αισθάνονται.