Ολυμπιακός και Μιλουτίνοφ στάθηκαν εξαιρετικά άτυχοι στον ημιτελικό με το Μαρούσι αλλά δεν αποκλείεται ο Σέρβος να δοκιμάσει να παίξει στον τελικό με τον Παναθηναϊκό.

Αποστολή στην Κρήτη: Μάνος Φυρογένης

Όπως αναμενόταν ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί που έφερε σε προημιτελικό και ημιτελικό με ΑΕΚ και Μαρούσι αντίστοιχα, μέχρι να συναντήσει τον «αιώνιο» αντίπαλό του στον ματς που δίνει κούπα (21/2, 22:00).

Παρόλα αυτά οι «ερυθρόλευκοι» κάθε άλλο παρά ήσυχοι ήταν αυτές τις ημέρες και δεν είχε να κάνει αυτό με το αμιγώς αγωνιστικό και την εικόνα που παρουσίασαν.

Μετά τον Ταϊρίκ Τζόουνς που όμως απέφυγε τα χειρότερα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έπαθε κάταγμα στον δεξί του αντίχειρα και θα αναγκαστεί ο Ολυμπιακός να στερηθεί των υπηρεσιών του για τον επόμενο 1μιση μήνα περίπου.

Τραυματισμός ο οποίος προέκυψε στα μέσα της τρίτης περιόδου και πιο συγκεκριμένα στα 6’27” πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Σε μια μονομαχία του «Μίλου» με τον Τζακόρει Γουίλιαμς, ο οποίος στην προσπάθειά του να του κλέψει την μπάλα και να του βάλει δύσκολα (τον είχε ποστάρει ο Σέρβος), χτύπησε με δύναμη μπάλα και χέρια, προκαλώντας άθελά του τη ζημιά.

Ο Μιλουτίνοφ έκανε άμεσα κάποια κίνηση και μορφασμούς στο πρόσωπό του που έδειχναν πόνο, πλην όμως ήταν ζεστό το χέρι του και έμεινε στο παρκέ χωρίς να ζητήσει αλλαγή.

ΣΟΚ με Μιλουτίνοφ: Πόσο καιρό αναμένεται να μείνει εκτός; Πολύ δυσάρεστα τα νέα για τον Ολυμπιακό και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ μετά τα νεότερα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Περίπου τρία λεπτά αργότερα και σε μία προσπάθειά του να πάρει επιθετικό ριμπάουντ μετά από άστοχο σουτ του Φουρνιέ, βρήκε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα και αφού είχε κρυώσει κάπως το σημείο και ο αντίχειρα, κατάλαβε ότι δεν είχε συμβεί κάτι καλό. Ο «δεινόσαυρος» των Πειραιωτών ζήτησε αλλαγή και πήγε στον πάγκο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τελικώς του τοποθετήθηκε ένας πρόχειρος νάρθηκας για να μείνει ο αντίχειρας σταθερός πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Αυτές έδειξαν κάταγμα και μεγάλη ατυχία.

Ο ίδιος ο Σέρβος σέντερ όμως ζήτησε από τους Πειραιώτες πριν καθίσει στα… πιτς, να έρθει στο Ηράκλειο ειδικά διαμορφωμένος νάρθηκας για να δοκιμάσει στην προπόνηση του Σαββάτου και την Κυριακή το πρωί, την ανοχή και αντοχή στον πόνο. Αυτός και η απόφαση του ιατρικού σταφ, θα δείξει την απόφαση για τη συμμετοχή του στον τελικό.