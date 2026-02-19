Πολύ δυσάρεστα τα νέα για τον Ολυμπιακό και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ μετά τα νεότερα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Αποστολή στο Ηράκλειο: Μάνος Φυρογένης

Άσχημα μαντάτα έφεραν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Ολυμπιακό με τους «ερυθρόλευκους» να αναγκάζονται να στερηθούν των υπηρεσιών του Σέρβου ψηλού για το επόμενο διάστημα.

Άλλο ένα παιχνίδι στο Κύπελλο για τον Ολυμπιακό, άλλη μία πύρειος νίκη. Προχθές (Τρίτη 17/2) ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς που όμως απέφυγε τα χειρότερα, στον ημιτελικό με το Μαρούσι ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ο μεγάλος άτυχος.

Σε μία φάση στα μισά της τρίτης περιόδου με τον Τζακόρει Γουίλιαμς, ο Σέρβος «πύργος» χτύπησε στον δεξί του αντίχειρα και έδειξε να πονάει. Έμεινε παρόλα αυτά στο παρκέ αφού ως γνωστός, ο πόνος και το οίδημα αργεί να κάνει αισθητή την παρουσία του στα άκρα όταν ένας αθλητής είναι ζεστός.

Αμέσα το ιατρικό σταφ των Πειραιωτών έπεσε πάνω του και του έδεσε με έναν πρόχειρο νάρθηκα το δάχτυλο για να μείνει σταθερό και να μην μεγαλώσει η ζημιά. Η οποία όμως είχε ήδη γίνει.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που πραγματοποίησε έναν εντυπωσιακό πρώτο γύρο στην Ευρωλίγκα, έσπασε τον αντίχειρα του δεξιού του χεριού όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να στερηθεί των υπηρεσιών του για τον επόμενο 1μιση μήνα περίπου.

Τα χειρότερα δυνατά νέα για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Ολυμπιακό, που θα περιμένει τις επόμενες ώρες να αξιολογήσει την κατάσταση της υγείας του Ταϊρίκ Τζόουνς για να δει σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται ενόψει του «αιώνιου» τελικού (21/2, 20:00).

Το τέλος του χειμώνα δεν ταιριάζει στον Πλάβι «δεινόσαυρο» που είχε τραυματιστεί τέλη Γενάρη κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ το 2024 όταν πάτησε το πόδι αντιπάλου του και έμεινε εκτός δράσης πάνω από δύο μήνες.

Στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης και της επιστροφής του στις ομαδικές προπονήσεις και συνεπώς την δράση, βρίσκεται ο Μουστάφα Φαλ που έχει βέβαια δρόμο ακόμα να διανύσει – ειδικά ένα τέτοιο κορμί – μέχρι να μπορεί να προσφέρει.