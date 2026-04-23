Ο Πάτρικ Μπέβερλι πραγματοποίησε εμφάνιση MVP απέναντι στην Μπιλμπάο στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, αναδεικνύοντας τη φύση ενός παίκτη που την έβαζε όπως ήθελε την μπάλα στα νεανικά του χρόνια.

Χαρακτηριστικοί οι στίχοι του μιούζικαλ «ραντεβού στον αέρα», χαραγμένοι στο μυαλό παρά το μακρινό 1965. «Όσο έχουμε τα νιάτα, νιάτα, νιάτα. Όσο έχουμε τα νιάτα, μένουμε πάντα παιδιά». Και μπορεί το διαβατήριο του Πάτρικ Μπέβερλι να γράφει σχεδόν 38 ετών, πλην όμως ο «καθρέφτης» έδειξε κάτι άλλο το βράδυ της Τετάρτης 22/4 στο κατάμεστο Παλατάκι, μπροστά στα μάτια του Τέλη Μυστακίδη, του Αντρέα Τρινκιέρι και πλήθος «τρελαμένων» ΠΑΟΚτσήδων που αδημονούν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, να επιστρέφει σε βουνοκορφή της Ευρώπης μετά από 32 χρόνια.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι δεν πραγματοποίησε μία απλά μεστή εμφάνιση αλλά κατ’ ουσίαν κυριαρχική, παίρνοντας τον ΠΑΟΚ από το χέρι μέχρι τον πρώτο λόγο στους Τελικούς του FIBA Europe Cup.

Το διακύβευμα ήταν και παραμένει μεγάλο για τον βετεράνο γκαρντ που ξέρει όμως από μεγάλες στιγμές. Όταν το επιττάσει ο χρόνος. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους.

Δεν ήταν μόνο οι 24 πόντοι του «Bev», τα επτά ριμπάουντ και οι τέσσερις τελικές του πάσες. Ούτε μονάχα το γεγονός πως «νοικοκύρεψε» τον ΠΑΟΚ αμυντικά, κρατώντας την κορυφαία επιθετικά ομάδα της διοργάνωσης 22 πόντους κάτω από τον μέσο όρο της. Αλλά η γενικότερη ηγετική παρουσία του στο πλέον κατάλληλο σημείο, όπου και έγραψε μία από τις καλύτερες επιδόσεις σε αξιολόγηση σε παιχνίδι τελικών του FIBA Europe Cup.

Είναι προνόμιο ενός αθλητή που διακρίνεται, η προσαρμοστικότητά του. Και ο Πάτρικ Μπέβερλι έχει δείξει στην πλούσια καριέρα του πως το διαθέτει και μάλιστα με το παραπάνω, το εν λόγω χαρακτηριστικό. Ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, «διάβασε» την ανάγκη του ΠΑΟΚ στο σκοράρισμα και βγήκε μπροστά για να θυμηθεί τα…. νιάτα του.

Τότε που σαν πιτσιρικάς – αρχικά στο Waubonsie Valley High School των προαστίων του Σικάγο και μετά το πιο ξακουστό John Marshall Metropolitan High School στα δυτικά της πόλης – έκανε… πλάκα στις αντίπαλες άμυνες.

Ή νομίζετε πως επειδή έχει μείνει στο μυαλό των περισσοτέρων ως «σκύλος» στην άμυνα, έχοντας μάλιστα αναδειχθεί και δύο φορές μέρος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας του ΝΒΑ, δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι; Μέγα λάθος.

Ο ανήλικος ακόμα Πάτρικ Μπέβερλι, πριν μπει στο Αρκάνσας (κολλέγιο) και από εκεί παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη, τελείωσε την σχολική του καριέρα με 37.3 πόντους κατά μέσο όρο. Νούμερο που του έδωσε και την ατομική διάκριση του παίκτη της χρονιάς.

Ασταμάτητος ήταν ο Πάτιρκ Μπέβερλι και στην Ρωσία, τόσο στην Ντνίπρο για αρχή όσο και στην Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης στη συνέχεια, με την οποία μάλιστα βγήκε και MVP του EuroCup τη σεζόν 2011-12.

Αρχικά στην πρώτη του εκτός ΗΠΑ εμπειρία, σημείωσε 46 παιχνίδια στην Ντνίπρο με 16.7 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2.2 κλεψίματα και 1.3 μπλοκ ανά παιχνίδι, πριν ηγηθεί και της Σπαρτάκ.

Με τα χρόνια και για να μπορέσει να αντέξει στον ανταγωνισμό των λίγων και της ελίτ (ΝΒΑ), ο Πάτρικ Μπέβερλι «επένδυσε» στην άμυνα και τη σκληράδα του, ώστε να καθιερωθεί στο μυαλό του κοινού ως παίκτης με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Την φύση σου όμως, όταν την αφήνεις αμολυτή, δεν την απαρνιέσαι. Έτσι δεν είναι;