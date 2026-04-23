Στην βίντατζ συνθήκη των δύο αγώνων όπου και ο πόντος – όπως έχει αποδειχθεί – μετράει, ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο κατάμεστο «Παλατάκι» μπροστά στα μάτια των δύο ανθρώπων που εγγυώνται για το (ασφαλές) μέλλον του.

Τέλης Μυστακίδης και Αντρέα Τρινκιέρι είδαν τον ΠΑΟΚ του σήμερα στην έκτη του εμπειρία από ευρωπαϊκούς τελικούς/τελικό, να παίρνει κεφάλι στην «μάχη» με την Μπιλμπάο, θέλοντας ταυτόχρονα το… αίμα του πίσω για τον περσινή του πορεία μέχρι την πηγή όπου δεν ήπιε νερό.

Με όπλο την άμυνα και κρατώντας τους Βάσκους 22 πόντους σχεδόν κάτω από τον μέσο όρο τους στο… μπροστά μέρος του παρκέ αφού το πλάνο του κόουτς Μπούτσκου να «σπάει» στα σκριν δυσκολεύοντας την κυκλοφορία των Ισπανών, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για το Μπιλμπάο με «προίκα» το +6 του πρώτου αγώνα. Όπως συνέβη και με την Μούρθια, λίγες εβδομάδες πίσω.

Τέσσερα δεκάλεπτα αντικρυστά με το μεγάλο ραντεβού της ιστορίας του στη… ρωγμή του χρόνου και πριν την αλλαγή σελίδας βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που βλέπει ένα «μοτίβο» να επαναλαμβάνεται κάθε που αγγίζει το τρόπαιο.

Καθώς πέντε στους έξι τελικούς που έχει δώσει στα Κύπελλα Ευρώπης ανά τα χρόνια, είναι κόντρα σε ομάδες της Ιβηρικής. Από την απαρχή στη Γενεύη και το Κύπελλο Κυπελλούχων, μέχρι την Ταουγκρές – νυν Μπασκόνια – και την Μπιλμπάο που μέσα σε έναν χρόνο (θα) την έχει αντιμετωπίσει έξι φορές.

Πότε: 1991 Που: Γενεύεη Με ποιον: Σαραγόσα Για: Κύπελλο Κυπελλούχων

Πότε: 1992 Που: Ναντ Με ποιον: Ρεάλ Μαδρίτης Για: Κύπελλο Κυπελλούχων

Πότε: 1996 Που: Βιτόρια Με Ποιον: Ταουγκρές Για: Κύπελλο Κυπελλούχων

Πότε: 2025 Που: Μπιλμπάο/Θεσσαλονίκη Με Ποιον: Μπιλμπάο Για: FIBA Europe Cup

Πότε: 2026 Που: Θεσσαλονίκη/Μπιλμπάο Με Ποιον: Μπιλμπάο Για: FIBA Europe Cup

Μοναδική εξαίρεση στον «κανόνα» των ισπανικών συναντήσεων, οι διπλοί τελικοί με την Τριέστε το 1994, με τον Σούλη Μαρκόπουλο στον πάγκο, για το Κύπελλο Κόρατς.