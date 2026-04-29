Αθλητικό πολιτισμό δίδαξαν οι φίλοι της Μπιλμπάο, λίγες στιγμές αφότου η ομάδα τους επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ (89-74) και κατέκτησε για δεύτερη σερί φορά το FIBA Europe Cup.

Η αξία του ηττημένου λένε πως πολλαπλασιάζει το κατόρθωμα του νικητή και οι φίλοι της Μπιλμπάο το κατανόησαν γρήγορα αυτό για τον ΠΑΟΚ.

Ο αγνώριστος στο δεύτερο μέρος ΠΑΟΚ, έγινε έρμαιο των διαθέσων των Ισπανών και δεν κατάφερε να προστατεύσει το +6 από τον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη με την προσπάθειά του να κατακτήσει για τρίτη φορά μία «βουνοκορφή» της Ευρώπης, να βρίσκει… ξέρα.

Μέχρι και το πρώτο μέρος, οι «ασπρόμαυροι» της Ελλάδας είχαν τον πρώτο λόγο, ωστόσο βραχυκύκλωσαν επιθετικά, έγιναν ευάλωτοι αμυντικά και έχασαν μία μεγάλη ευκαιρία να μπουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη νέα εποχή.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο, το αίσθημα της απογοήτευσης ήταν αυτό που είχε κυριεύσει τους παίκτες του ΠΑΟΚ με το τέλος του αγώνα, αφού έφτασαν τόσο κοντά στην «πηγή», χωρίς όμως να πιουν ξανά νερό.

Το καθολικό χειροκρότημα και το standing ovation των Ισπανών στον «Δικέφαλο», ήρθε σαν… φάρμακο της στιγμής. Μία πολύ όμορφη ενέργεια από τους φίλους της Μπιλμπάο που φώναζαν μάλιστα «ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ» και χάρισαν ένα πολύ δυνατό και μακρόσυρτο χειροκρότημα στους παίκτες του Μπούτσκου για την προσπάθειά τους.