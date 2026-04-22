To πρώτο βήμα έγινε! Ο ΠΑΟΚ πήρε μία ΤΕΡΑΣΤΙΑ νίκη απέναντι στην Μπιλμπάο (22/04, 79-73) που και πάλι «πληγώθηκε» από ελληνική ομάδα!

Μία ΤΕΡΑΣΤΙΑ νίκη από τον ΠΑΟΚ! Οι Θεσσαλονικείς έκαναν το πρώτο βήμα στο FIBA Europe Cup, κέρδισαν την Μπιλμπάο (22/04, 79-73) και όλα πλέον θα κριθούν στην Ισπανία.

To +6 στο Παλατάκι δίνει στον «Δικέφαλο του Βορρά» ένα πολύ σημαντικό αβαντάζ. Σε ένα ματς που ο Πάτρικ Μπέβερλι έκανε τρομερά πράγματα, σκόραρε 24 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Μπριν Ταϊρί.

Η επικράτηση του ΠΑΟΚ έχει ακόμα μία «μετάφραση», αφού μιλάμε για μονάχα τη δεύτερη ήττα της Μπιλμπάο στη διοργάνωση!

Κι όμως, ποια ήταν η πρώτη; Και πάλι είχε «ελληνικό χρώμα»!

Ο ΠΑΟΚ «αντέγραψε» το Περιστέρι

Οι Ισπανοί είχαν «ξεχάσει» τη λέξη ήττα στο FIBA Europe Cup. Για να βρούμε την πρώτη και μοναδική για τη φετινή σεζόν, θα πρέπει να πάμε στην πρεμιέρα της σεζόν.

Η αγωνιστική χρονιά ξεκίνησε με το… αριστερό, καθώς το Περιστέρι είχε καταφέρει να «αλώσει» το γήπεδο της Μπιλμπάο.

Η ομάδα της Αθήνας με μία τρομερή εμφάνιση είχε κερδίσει με 84-81 (14/10/2025).

Από τότε η ομάδα του Χάουμε Πονσαρνάου δεν «κοίταξε» ποτέ πίσω της. Με μία ξέφρενη πορεία έφτασε στον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας ρεκόρ 15-1!

Δηλαδή, η μοναδική της ήττα ήταν στην πρεμιέρα απέναντι στο Περιστέρι. Ωστόσο, πλέον τα αρνητικά της αποτελέσματα έγιναν δύο.

«Δράστης»; Ο ΠΑΟΚ! Ξανά μία ελληνική ομάδα, που μπόρεσε να βρει τα «κουμπιά» της Μπιλμπάο, για τη δεύτερη της ήττα στη σεζόν στο FIBA Europe Cup.

Τι απομένει πλέον; Οι Θεσσαλονικείς να κερδίσουν ή να «προστατέψουν» το +6 που έχουν, ώστε να πάρουν το τρόπαιο!

Θα τα καταφέρουν; Δεν γνωρίζουμε την απάντηση, αλλά το πρώτο βήμα έγινε ήδη…