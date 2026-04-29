Το ποσοστό του ΠΑΟΚ με τις ισπανικές ομάδες όταν μία κορυφή της Ευρώπης κρίνεται, κατρακύλησε ακόμα περισσότερο.

Στα γενέθλια της συμπλήρωσης ενός αιώνα ζωής, ο ΠΑΟΚ έφτασε μία ανάσα από την πιο απτή και έμπρακτη επιστροφή του στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά όμως αν και έφτασε στην «πηγή» δεν ήπιε νερό.

Οι Θεσσαλονικείς που ταξίδεψαν στην Χώρα των Βάσκων με το +6 για… προίκα, ισχνό βάσει της εικόνας για 30′ στο Παλατάκι, δεν μπόρεσαν να προστατέψουν το μικρό «μαξιλαράκι ασφαλείας» που είχαν για συντροφιά στην Ισπανία.

Όλα τα παραπάνω υπό το βλέμμα των ανθρώπων που εγγυώνται πως θα τον δυναμώσουν στη νέα εποχή, τον Τέλη Μυστακίδη και τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο ΠΑΟΚ του πρώτου μέρους έδειχνε ικανός να πανηγυρίσει το τρίτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο και μάλιστα μέσα στην έδρα του αντιπάλου και το θορυβώδες/ενθουσιώδες κοινό του, πλην όμως στο δεύτερο μέρος κατέρρευσε (89-74), χάνοντας το ματς και μαζί την διαφορά.

Με τον Μπριν Ταϊρί μακριά από τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις για μεγάλο διάστημα (19π. αλλά με 7/22 σουτ) και τον Πάτρικ Μπέβερλι εκτός αγώνα με πέντε φάουλ από την αρχή της τελευταίας περιόδου, ο «Δικέφαλος» ξέχασε στα τελευταία 20′ όσα του είχαν δώσει τον πρώτο λόγο για να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Ασθενή σκριν, χαμένος με κακή κυκλοφορία στην επίθεση, μόλις 7 τελικές πάσες και ποσοστό λίγο πάνω από το 40% σε σουτ εντός παιδιάς. Ο ΠΑΟΚ επέτρεψε στην Μπιλμπάο να κάνει το παιχνίδι της σε ένα μονοπάτι που δεν είχε γυρισμό.

Πέμπτη συνολικά συνάντηση με ομάδα από την Ιβηρική υπό τη θέα ενός ευρωπαϊκού τροπαίου, τέταρτη φορά που τον λύγισαν. Ένα 80% από το οποίο καλείται να μάθει, λίγο πριν μπει στη νέα εποχή.

1991 – Γενεύεη – VS Σαραγόσα – Κύπελλο Κυπελλούχων – 🏆

1992 – Ναντ – VS Ρεάλ Μαδρίτης – Κύπελλο Κυπελλούχων – Φιναλίστ

1996 – Βιτόρια – VS Ταουγκρές – Κύπελλο Κυπελλούχων – Φιναλίστ

2025 – Μπιλμπάο & Θεσσαλονίκη – VS Μπιλμπάο – FIBA Europe Cup – Φιναλίστ

2026 – Θεσσαλονίκη & Μπιλμπάο – VS Μπιλμπάο – FIBA Europe Cup – Φιναλίστ