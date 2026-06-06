Πολυπληθής θα είναι η εκπροσώπηση του ελληνικού μπάσκετ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και για την περίοδο 2026-27. Οι πληροφορίες του Ole.gr φέρνουν στο φως… αναδιανομή.

Με έναν πρωταθλητή Ευρώπης και δύο εν δυνάμει Κυπελλούχους που έχουν «τρελάνει» τους οπαδούς τους και όχι μόνο, βγαίνει το ελληνικό μπάσκετ στα… στενάκια της Ευρώπης για τη σεζόν 2026-27.

Με εννιά ομάδες για κάθε βαθμίδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, πριν την είσοδο του πολύκροτου και φιλόδοξου σχεδίου του NBA Europe, μέρος του οποίου φιλοδοξεί πως θα είναι και η ΑΕΚ. Πιστή στη FIBA εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

Φυσικά αμετακίνητοι στην Ευρωλίγκα, ως συνήθως φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, θα είναι οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να χτυπούν την πόρτα αυτής. Μέσω της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης (EuroCup), φιλοδοξώντας πως θα φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής, εκτοξεύοντας το μπάτζετ τους.

Απευθείας στους ομίλους του BCL πέρα από την φιναλίστ του θεσμού ΑΕΚ θα βρεθεί και το Περιστέρι που επιστρέψει εκεί μετά από μια χρονιά απουσίας. Το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου που κέρδισε και δικαίως το χειροκρότημα στη ρούκι του σεζόν, συνεχίζοντας απρόσκοπτα το έργο του στην άκρη του πάγκου αφού έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους «Πρίγκιπες της δυτικής όχθης».

Αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός της ομάδας που είχε μπάτζετ κάτω από το εκατομμύριο την περίοδο 2025-26, όταν είδαν οι άνθρωποι του Περιστερίου ότι μπορεί να τα καταφέρει.

Μία θέση στους ομίλους του BCL θα διεκδικήσει σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr και ο Κολοσσός της Ρόδου καθώς η 7η της κατάταξης Μύκονος που είχε αυτή τη δυνατότητα, θα παίξει Ευρώπη αλλά απευθείας στους ομίλους του FIBA Europe Cup.

Στο «νησί των Ανέμων» ήθελαν μία διοργάνωση αλλά και μία κατάσταση διαχειρίσιμη τόσο οικονονικά όσο και από πλευράς ανταγωνισμού. Οι περιορισμοί του BCL (γήπεδο άνω των 3000 χιλιάδων θέσεων και υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις μικρότερο), δεν επέτρεπαν στη Μύκονο να δώσει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια εντός έδρας.

Και επειδή δεν ήθελαν (και καλά έκαναν) οι άνθρωποι της ομάδας να δηλώσουν έδρα κάποιο γήπεδο στην Αθήνα (πιθανότατα τη Sunel Arena), τότε πήγαν κατευθείαν στην επιλογή του FIBA Europe Cup.

Εκεί που θα βρίσκεται και ο Ηρακλής που αναμένεται να ανεβάσει το μπάτζετ του ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Απευθείας στο αναδιαμορφωμένο (48 ομάδες) FIBA Europe Cup.

Την πρόθεση να αγωνιστεί στην Ευρώπη έχει και ο Προμηθέας του Γιώργου Βόβορα πλέον που βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα αφού το ξέρει πλέον καλά το έργο. Πλην όμως αν δεν αδειάσει (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα συμβεί) κάποια θέση, οι Πατρινοί που τερμάτισαν στη 10η θέση, δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και δεν είναι διατεθειμένοι να παίξουν για παράδειγμα στην European North Basketball League που αγωνίστηκε ο Ηρακλής τη σεζόν που προηγήθηκε. Μία λίγκα, ουσιαστικά την πέμπτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, χωρίς συγκεκριμένα κριτήρια εισόδου μέσω των εγχώριων πρωταθλημάτων. Αρκεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή εκεί και φυσικά να γίνει δεκτή από τους διοργανωτές.