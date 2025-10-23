Ο Κίναν Έβανς ταξίδεψε στη Γερμανία με την αποστολή του Ολυμπιακού και έδειξε να είναι «ζεστός» στην προπόνηση των «ερυθρολεύκων».

Αποστολή στο Μόναχο: Μάνος Φυρογένης

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το απαιτητικό πρόγραμμα της Euroleague, με ένα ταξίδι στη Γερμανία.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Μπάγερν Μονάχου (24/10, 21:45), για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Πολλές είναι και επιστροφές, που θα υπάρχουν σε αυτήν την αναμέτρηση. Κι αυτό, γιατί οι Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, αλλά και ο Σακίλ ΜακΚίσικ θα δηλώσουν «παρών».

Αντίθετα, ο Κώστας Παπανικολάου έμεινε στην Αθήνα, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού και προτιμήθηκε να μην ταξιδέψει.

Ο Κίναν Έβανς, αν και έχει μείνει αρκετό καιρό εκτός δράσης, πήρε το αεροπλάνο για τη Γερμανία και είναι μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για την επιστροφή του από την οστεοχονδρική βλάβη δεν βγήκαν αληθινές, καθώς η αποθεραπεία του πήγε αρκετά… πίσω. Ωστόσο, σίγα-σιγά αρχίζει να παίρνει τα «πάνω» του, ώστε να μπορέσει να είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μπορεί να μην είναι έτοιμος να μπει ακόμη σε έναν αγώνα, αλλά στην προπόνηση του Ολυμπιακού έδειξε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε πάρει «φωτιά», καθώς δεν έχανε ούτε ένα σουτ!

Γεγονός, που το «έπιασε» και η κάμερα του Ole.gr!

