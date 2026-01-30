«Ξεσπάθωσε» ο Βασίλης Σπανούλης με τα οικονομικά της Μονακό που του… δένουν τα χέρια, αναφερόμενος και στην περίπτωση του Κόρι Τζόσεφ.

Αυτή τη φορά ο «θύτης» ήταν η Βίρτους Μπολόνια δια χειρός Λούκα Βιλντόζα. Η Μονακό των υψηλών πτήσεων υποχώρησε στο 15-10 και την 7η θέση της Euroleague, γνωρίζοντας τρίτη σερί ήττα. Αυτή τη φορά στο «σπίτι» της από το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε λακωνικός στις δηλώσεις του αλλά και ενοχλημένος στην flash interview, όπου και παραδέχθηκε πως η Μονακό δεν άξιζε να κερδίσει. Όλα αυτά πριν έρθει το ξέσπασμα στη συνέντευξη Τύπου.

Πιο συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής ομάδας που είχε έρθει για ολιγώορο ταξίδι στην Ελλάδα τη Δευτέρα (25/1), πέταξε «μπηχτές» από την αίθουσα τύπου για τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο Πριγκιπάτο και το γεγονός πως οι ίδιοι παίκτες (του), χωρίς να παίρνουν ανάσα, παίζουν στα κόκκινα σε Γαλλία και Ευρώπη.

«Η δουλειά μου δεν είναι να μιλήσω για αυτά, αλλά να προετοιμάσω την ομάδα για τα παιχνίδια. Αλλά σίγουρα, οι παίκτες διαβάζουν τα πάντα. Δεν είναι φυσιολογικό, είχαμε τον Κόρι Τζόσεφ και κανείς δεν ξέρει τι έγινε και έφυγε. Θέλαμε να έχουμε τουλάχιστον 14 παίκτες, αλλά δεν είμαστε ούτε 13, επειδή ο Μακουντού απουσιάζει για δύο μήνες και δεν μπορεί να προπονηθεί.

Δεν μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ. Οι ίδιοι παίκτες παίζουν στο πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα. Που το έχετε δει εσείς αυτό; Που συμβαίνει αυτό το πράγμα στην Ευρώπη; Πουθενά! Δεν είναι εύκολο να παίζεις 9 μήνες και να είσαι συνεπής και δεν το λέω επειδή χάσαμε. Αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν είναι δική μου ευθύνη», σχολίασε ο Έλληνας προπονητής της φιναλίστ της περασμένης αγνωνιστικής περιόδου.

Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και την ομάδα μου αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε αυτό. Πρέπει να βρεθεί μία λύση. Να μην επηρεάζουν άλλα πράγματα εκτός μπάσκετ το μυαλό μας γιατί είναι προφανές ότι αυτό συμβαίνει.