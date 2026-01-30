Clutch Λούκα Βιλντόζα υποχρέωσε την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη σε εντός έδρας ήττα με μεγάλο τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Λούκα Βιλντόζα το πήρε πάνω του και… τέζα η Μονακό μέσα στο Πριγκιπάτο.

Η «σκληροτράχηλη» Βίρτους Μπολόνια του Ντούσκο Ιβάνοβιτς συνεχίζει να βάζει σε μπελάδες ομάδες που έχουν υψηλότερους στόχους από εκείνη, που βλέπουν «ουρανό» και κορυφή όπως είναι η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Ποσώς την ενδιαφέρει βέβαια με την όρεξη για τα play-in και την post season να έχει ανοίξει για τα καλά (12-13).

Παρότι οι Μονεγάσκοι μπήκαν καλύτερα στο ματς, η Βίρτους «έμεινε ενωμένη» όπως είπε ο Λούκα Βιλντόζα στις δηλώσεις του στο φινάλε και απέδρασε με 84-82, χάρις και το δικό του μεγάλο σουτ.

Κρύο αίμα έρεε στις φλέβες του Αργεντινού γκαρντ που εκτέλεσε την ομάδα από το Πριγκιπάτο στα 4” για το τέλος με τρίποντο και έδωσε το μεγάλο «διπλό» στη Μπολόνια. Μίλησε η clutch φύση του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Μπορεί να μην είχε βρει στόχο μέχρι εκείνη τη στιγμή σε κανένα τρίποντο, το έκανε όμως την κατάλληλη, την ύστατη ώρα «σοκάροντας» τους γηπεδούχους που έπεσαν στο 15-10.

LUCA VILDOZA! 🤯🤯🤯



Virtus Bologna, Vildoza’nın bu isabetiyle Monaco deplasmanında galibiyeti alıyor! 🎯 #EveryGameMatters pic.twitter.com/4IYtBMmNjm — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) January 30, 2026

Δυσαρεστημένος από το αποτέλεσμα και τον τρόπο που αυτό ήρθε εμφανίστηκε στα πρώτα του λόγια on camera μετά το τέλος του αγώνα ο Βασίλης Σπανούλης. «Δεν εκτελέσαμε καλά, δεν παίξαμε καλή άμυνα. Αξίζαμε να χάσουμε», τόνισε λακωνικά ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής ομάδας στη flash interview αποχωρώντας ενοχλημένος.

Αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα για την Μονακό, με την όλη κατάσταση περί οικονομικής ασάφειας και μετέωρης συνθήκης, να δείχνει πως την έχει επηρεάσει. Ακόμα κι έτσι βέβαια, θα μπορούσε να πάρει τη νίκη στο τέλος αν ο Έλι Οκόμπο λειτουργούσε κάπως πιο ομαδικά ή έστω έβρισκε στόχο στην ατομική ενέργεια που πήρε στο ένας με έναν, έξω από τα 6,75μ.