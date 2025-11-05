Ο Κώστας Σλούκας θα μείνει στην ενεργό δράση τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027 για χάρη του Παναθηναϊκού και έχει ακόμα χρόνο για να γίνει Νο1 σε διάφορες κατηγορίες της Euroleague.

Η «δύση» στην πλούσια καριέρα του Κώστα Σλούκα με τα τόσα παράσημα πλησιάζει αλλά δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα της. Η σκέψη της απόσυρσης έχει ωριμάσει εδώ και καιρό στο μυαλό του Έλληνα γκαρντ.

Έχει παραδεχθεί άλλωστε πολλάκις μετά την κατάκτηση της 4ης του Ευρωλίγκας με το «τριφύλλι» στο στήθος πως η ώρα ετούτη δεν θα αργήσει όπως λέει και το άσμα. Ο Κώστας Σλούκας που βίωσε κι εκείνος τον περασμένο Σεπτέμβρη την «λύτρωση» με την Εθνική ομάδα, έχει βάλει στόχο να φύγει με το κεφάλι ψηλά.

Το μπασκετικό γήρας αποτελεί παράγοντας για όλους ανεξαιρέτως και ο Θεσσαλονικιός επουδενί δεν έχει την πρόθεση να το τραβήξει από τα μαλλιά. Το φινάλε ούτως ή άλλως, θα ερχόταν με τον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν δεδομένο.

Το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που υπέγραψε το καλοκαίρι του 2023 διασχίζοντας τον… Ρουβίκωνα για να αλλάξει την μοίρα στη σύγχρονη ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού, ολοκληρωνόταν τον προσεχές Ιούνη. Η απόφαση ήταν περισσότερο στο χέρι του. Άλλωστε οι «πράσινοι» έχουν καταστήσει σαφές στον Κώστα Σλούκα πως τον θέλουν για όσο θέλει.

Μετά από μία ολιγόλεπτη συνάντηση λοιπόν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με τον οποίο υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και αφού ο αρχηγός της ομάδας το είχε πάρει απόφαση να συνεχίσει για τουλάχιστον μία ακόμα σεζόν αφού είδε πως το σώμα του αντέχει, οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια. Και ταυτόχρονα τη δυνατότητα στον MVP του Final 4 στο Βερολίνο, να πατήσει σε μερικές ακόμα κορυφές στη Euroleague. Στην οποία ανήκει από το 2009-10, έχοντας «χτίσει» τον δικό του μύθο.

Πέρα από τα συνολικά λεπτά συμμετοχής, όπου ήδη σέρνει τον… χορό με 9957:00 πριν το τζάμπολ του αγώνα με τον Ερ. Αστέρα για την 9η αγωνιστική της περιόδου 2025-26, ο Κώστας Σλούκας έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει άλλους «θρύλους» της διοργάνωσης, μέχρι να κρεμμάσει τα παπούτσια του.

Αναλυτικότερα οι ρεαλιστικές πρωτιές που κυνηγά ο Κώστας Σλούκας:

Αγώνες: Νο2 με 434, Πρώτος ο Γιουλ με 454

All Time Ποσοστό στις βολές: Νο15 με 89,1%, Πρώτος ο Ντε Κολό με 93,3%

Ασίστ: Νο2 με 1.927, Πρώτος ο Καλάθης με 2.138

Μοιάζει απίθανο να τους αφήσει όλους πίσω του σε PIR (No4 με 5.147 ενώ πρώτος είναι ο Ντε Κολό με 5.587 βαθμούς), κερδισμένα φάουλ που βρίσκεται στο Νο5 με 1.265 την ίδια ώρα που ο Βασίλης Σπανούλης είναι ακόμα πρώτος – για λίγο ακόμα – με 1583.

Μόνο μαθηματικές φαντάζουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, οι πιθανότητες να πιάσει ο Σλούκας πρωτιά στην ιστορία της Euroleague και σε εύστοχες βολές (Νο 4 με 1035) όπου το ρεκόρ έχει ο Νάντο Ντε Κολό με 1215 καθώς και εύστοχα τρίποντα. Εκεί που ο Σλούκας βρίσκεται στις παρυφές τις 10άδας και έτοιμος να περάσει τον προπονητή του στην ΕΘνική ομάδα Βασίλη Σπανούλη με τα 517 μακρινά σουτ που έχει πετύχει στη διοργάνωση. Πρώτος και καλύτερος ο Σέρχιο Γιουλ και οι… μανταρίνες του με 690.