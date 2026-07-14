Ο Στέφαν Γιόβιτς αναμένεται να δώσει άλλη ευχαίρεια στο παιχνίδι του Άρη που προσθέτει στο έμψυχο δυναμικό του έναν εκ των κορυφαίων των ευρωπαϊκών παρκέ στο είδος του.

Η νέα τάξη πραγμάτων στη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό μπάσκετ έχει ανοίξει την όρεξη των φίλων των δύο μεγάλων ομάδων της πόλης που… καλόμαθαναν στα πρότζεκτ και τα μεγάλα ονόματα σε βαθμό που οτιδήποτε άλλο τους κακοφαίνεται.

Παρόλα αυτά οι προπονητές, το σταφ και το frontoffice είναι εκεί για να τρέχουν τον σχεδιασμό όπως αυτός εκπονήθηκε επί τάπητος, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και άλλες δυνατότητες. Όπως αυτές που φέρνει ο Στέφαν Γιόβιτς στο παιχνίδι του Άρη.

Ναι μεν ο Σέρβος γκαρντ οδεύει προς τα 36 του χρόνια αφού έχει γεννηθεί τον Νοέμβρη του 1990 στο Νις της Σερβίας και τα προβλήματα τραυματισμού τα προηγούμενα χρόνια δεν τον άφησαν να κάνει τη διαφορά στο υψηλότερο επίπεδο, πλην όμως παραμένει… έκαστος στο είδος του.

Η (κοφτερή) ματιά του και η ικανότητά του να βάζει σε τάξη το παιχνίδι της ομάδας του μοιράζοντας την μπάλα ιδανικά και ενίοτε περνόντας την μέσα από το μάτι της όποιας «τρύπας», τον καθιστά υπερ απαραίτητο σε μία ομάδα που αυτό ακριβώς της έλειπε τη σεζόν της μετάβασης.

Έναν παίκτη με παραστάσεις στη «φαρέτρα» του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα μπορέσει να υποστηρίξει και να αναδείξει τους γύρω του. Στον κύκλο του μπάσκετ όπως συμβαίνει και στη ζωή, κάθε ένας είναι απαραίτητος για να λειτουργήσει καλύτερα και ο διπλανός του. Πολλώ δε μάλλον σε ζωντανούς οργανισμούς ή ομαδικά αθλήματα που λειτουργούν σε αλληλουχία.

Αυτό λοιπόν εδραιώθηκε στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη που άναψε το πράσινο φως για να «κλείσει» ο Άρης τον παίκτη του Μίσκο Ραζνάτοβιτς ο οποίος στο παρελθόν έχει χαρίσει αρκετές στιγμές μαγείας.

Κι όσοι έχουν τις αμφιβολίες τους για όσα μπορεί ο υγιής Γιόβιτς στα 35-36 του, να προσφέρει στον Άρη, καλό είναι να ανατρέξουν την καριέρα του και την ψήφο εμπιστοσύνης που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, όντας μέλος των ομάδων κοτζάμ Σερβίας που παλεύουν για τη διάκριση.

Στα γήπεδα της Ασίας μάλιστα και στο πλαίσιο του Μουντομπάσκετ 2023 όπου οι «Πλάβι» πέρα από κάθε πρόβλεψη έφτασαν μέχρι τον μεγάλο τελικό, ο Στέφαν Γιόβιτς αποτελούσε τον βασικό πόιντ γκαρντ της ομάδας του Πέσιτς με 21.6” στο παρκέ, όντας ένας εκ των κορυφαίων δημιουργών της διοργάνωσης.

Highlight βέβαια της μακράς και λαμπρής καριέρας του Στέφαν Γιόβιτς έχει υπάρξει μια βραδιά στο Μόναχο, απ’ όπου έχει περάσει και σαν παίκτης (2025-26), πριν από μία περίπου δεκαετία.

Ο φερόμενος ως νέος παίκτης του Άρη, είχε κάνει το άλμα από τη Ραντνίσκι στο Βελιγράδι και τον Ερυθρό Αστέρα, όντας μάλιστα ένας εκ των πολυτιμότερων περιουσιακών στοιχείων των «ερυθρόλευκων». Και εκείνη τη νύχτα ο Στέφαν Γιόβιτς πρόσφερε μία μοναδική παράσταση.

Ο Γιόβιτς μοίρασε 19 ασίστ στη νίκη του Ερυθρού Αστέρα με 90-79 στη Γερμανία, σημειώνοντας όχι μόνο ατομικό ρεκόρ αλλά και βελτιώνοντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση δημιουργίας σε επίπεδο Euroleague που ήταν οι 17 ασίστ του μετέπειτα συμπαίκτη του, Μάρκους Γουίλιαμς.

Τεσσεράμιση χρόνια μετά, ο Φακούντο Καμπάτσο σταμάτησε κι αυτός στις 19 τελικές πάσες σε ένα παιχνίδι της Ρεάλ με την Άλμπα Βερολίνου (Φεβρουάριους 2020), για να έρθει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Μπασκόνια τότε, τον Φεβρουάριο του 2024 να συνδυάσει το triple double του με 20 ασίστ και να κάνει δικό του το ρεκόρ του Γιόβιτς.