Οι συνεχόμενες ήττες έχουν «αναγκάσει» τον Παναθηναϊκό να «τρέχει», για να προλάβει την απευθείας πρόκριση στα Play Offs της Euroleague.

Το ντέρμπι «αιωνίων» είχε χρώμα ερυθρόλευκο. Ο Ολυμπιακός μπόρεσε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό με 86-80 (06/03) στο ΣΕΦ, για την 30ή αγωνιστική της Euroleague.

Σε ένα ματς που ήταν πολύ κομβικό για τις δύο ομάδες. Οι Πειραιώτες πάτησαν γερά στην 4άδα, ενώ οι «πράσινοι» πλέον «τρέχουν».

Ο λόγος; Να προλάβουν την απευθείας είσοδο στα Play Offs της Euroleague, αφού «έπεσαν» στο 16-14 και είναι στη 10η θέση της βαθμολογίας.

Παρ’ όλα αυτά, ευελπιστούν να τα καταφέρουν, καθώς έχουν μία νίκη λιγότερη από την 6η, Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ωστόσο, πού πρέπει να ταξιδέψει το «τριφύλλι» και ποιες ομάδες θα υποδεχτεί στις οκτώ εναπομείνασες αγωνιστικές;

Ο Παναθηναϊκός «κατεβάζει» το λάβαρο με τον Μποντιρόγκα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο ντέρμπι «αιωνίων» (video) Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να «κατεβάσει» από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το ντέρμπι «αιωνίων».

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, μέχρι το τέλος της regural season της Euroleague:

Πέμπτη 12 Μαρτίου 22:00: Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις (31η αγωνιστική)

Παρασκευή 20 Μαρτίου 21:15: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (32η αγωνιστική)

Τρίτη 24 Μαρτίου 18:00: Dubai BC – Παναθηναϊκός (33η αγωνιστική) *

Παρασκευή 27 Μαρτίου 21:15: Παναθηναϊκός – Μονακό (34η αγωνιστική)

Πέμπτη 2 Απριλίου 20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (35η αγωνιστική) *

Τρίτη 7 Απριλίου 21:30: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (36η αγωνιστική)

Πέμπτη 9 Απριλίου 21:45: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (37η αγωνιστική)

Παρασκευή 17 Απριλίου 21:15: Παναθηναϊκός – Εφές (38η αγωνιστική)

*Τα εκτός έδρας ματς του Παναθηναϊκού με Dubai BC και Χάποελ Τελ Αβίβ θα γίνουν σε ουδέτερη έδρα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.