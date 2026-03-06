Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να «κατεβάσει» από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το ντέρμπι «αιωνίων».

Σοβαρά παράπονα είχε ο Παναθηναϊκός για το ντέρμπι «αιωνίων» απέναντι στον Ολυμπιακό (06/03, 86-80) για την 30ή αγωνιστική της Euroleague.

Αυτό είχε να κάνει με τη διαιτησία της αναμέτρησης, καθώς οι «πράσινοι» θεωρούν πως αδικήθηκαν αρκετές φορές.

Μάλιστα, οΔημήτρης Γιαννακόπουλος, κατά τη διάρκεια του ματς «ανέβασε» στο λογαριασμό του στο Instagram ένα story, που έγραφε: «sram te bilo». Ή αλλιώς «ντροπή σας» στα σλάβικα.

Δείτε στην παρακάτω φωτογραφία το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

Οι διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού συνεχίστηκαν και λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης έγινε γνωστή και μία είδηση.

Οι «πράσινοι» πήραν την απόφαση να «κατεβάσουν» από την οροφή του Telekom Center Athens το λάβαρο με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Σε μία απόφαση, που δείχνει τα παράπονα από την πλευρά του «τριφυλλιού», μιας και ο πρώην αθλητής του αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος στη Euroleague.

Λίγο αργότερα υπήρξε και βίντεο από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που δείχνει την «αποκαθήλωση», του λαβάρου από το γήπεδο του Παναθηναϊκού:

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την «αποκαθήλωση» του λαβάρου: