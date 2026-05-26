Ποια στιγμή κατά τη διάρκεια της σεζόν γύρισε ο διακόπτης για τον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και τι συνέβη για να διαφοροποιηθεί η κατάσταση;

Τα φαντάσματα του παρελθόντος σκόρπισαν καθώς ο Ολυμπιακός κατέφερε αφενός να απεμπλακεί από… τραύματα του παρελθόντος και αφετέρου να δημιουργήσουν οι άνθρωποι που «τρέχουν» την ομάδα τις ιδανικές συνθήκες.

Οι Πειραιώτες επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια αναμονής και ο λαός του το πανηγύρισε δεόντως. Το βράδυ της Κυριακής (24/5), ο Ολυμπιακός έραψε το 4ο του αστέρι όντας για μία ακόμα φορά συνεπής στο ραντεβού του Final Four.

Για να συμβεί όμως ετούτο και να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, ο πρωταθλητής Ευρώπης έπρεπε να ξεπεράσει την όποια «κρίση», την όποια αμφιβολία. Και το έκαναν άπαντες στον Ολυμπιακό κοιτάζοντας τον εαυτό τους στον καθρέφτη και όχι «κρύβοντας» τα όποια κακώς κείμενα κάτω από το χαλάκι.

Και επειδή πάντοτε στις ιστορίες που γράφουν οι παρέες υπάρχει ένα turning point, μία στιγμή και μία αφορμή που γύρισε ο διακόπτης και αντιστράφηκε η κατάσταση, αυτή για τον φετινό Ολυμπιακό έλαβε χώρα στα μέσα του Δεκέμβρη. Αν και οι ρίζες της εντοπίζονται μετά το τέλος του πρώτου τελικού του περσινού πρωταθλήματος με την ομιλία των Αγγελόπουλων στα αποδυτήρια και την πιο δραστική εξωστρεφή στάση όλης της ΚΑΕ.

Αναφορικά με την τρέχουσα περιόδο όμως, ο Ολυμπιακός δεν πατούσε καλά στο ξεκίνημα πριν ακόμα ανάψει τις μηχανές και παρουσίασει ένα σταθερό και πολύ ελκυστικό πρόσωπο στο δεύτερο μισό.

Όπως είχε πει και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην Media Day του αγώνα του δεύτερου γύρου με την Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την χειρότερή του εμφάνιση – μαζί με τον τελικό Κυπέλλου στην Κρήτη – στη Βαρκελώνη απέναντι στα… γερόντια. Κι αυτό διότι δεν αντιστάθηκε, απαρνήθηκε το «εμείς» και τις αρχές του. Έμοιαζε βραχυκυκλωμένος και μπερδεμένος, μαζεύοντας στο τέλος τη διαφορά (98-85) στην πιο βαριά φετνή ήττα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα.

Πριν την επόμενη προγραμματισμένη προπόνηση λοιπόν στο ΣΕΦ και πριν τον αγώνα με το Περιστέρι στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», το αγωνιστικό τμήμα κλείστηκε στα αποδυτήρια για κάποια ώρα. Και χωρίς να ανέβουν ιδιαίτερα οι τόνοι, μίλησε τη «γλώσσα της αλήθειας».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε φωναχτά τις σκέψεις του και ζήτησε το ίδιο από τους παίκτες του, παραδέχθηκε λάθη του ή πιο σωστά αποφάσεις που πήρε και δεν του βγήκαν με αποτέλεσμα ο ασταθής μέχρι τότε Ολυμπιακός, σταδιακά να βρει τον δρόμο του, σημειώνοντας το εντυπωσιακό 23-5 στην Ευρωλίγκα μέχρι και τον τελικό. Αυτό το σερί μετά την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια, με μερικές αποδοκιμασίας να ακούγονται από τον κόσμο. «Ακόμα και μετά από εκείνο το παιχνίδι δεν προβληματιστήκαμε τόσο γιατί βλέπαμε ότι κάτι είχε αλλάξει» εσωτερικά, τόνισε ο Χρήστος Μπαφές στην εκπομπή Showtime του Παντελή Διαμαντόπουλου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχε απλά κάτι αλλάξει αλλά τα πάντα.

Τότε ήταν μάλιστα που έκανε ξεχωριστή κουβέντα με τους Ντόρσεϊ και Φουρνιέ που είχε προσπαθήσει σε πολλές περιπτώσεις να τους «χωρέσει» στην ίδια πεντάδα μέχρι τότε. Αυτό, κόντρα στη Μπαρτσελόνα, ήταν και το τελευταίο παιχνίδι που ξεκίνησε και με τους δύο μαζί στην ίδια πεντάδα, ενώ μέχρι τότε το είχε πράξει 7/10 φορές που βρέθηκαν στη 12άδα (ο Φουρνιέ έχασε στο ξεκίνημα τρία ματς). Στις 12 του Δεκέμβρη, 15η αγωνιστική. Ο Γάλλος παικταράς αποδέχθηκε την κατάσταση χωρίς πείσματα παρά μόνο δουλειά.

Το front office ενεργοποίησε σε συνεννοήση πάντα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα τις 2-3 μεταγραφές μεσούσης της σεζόν που είχαν αφήσει με ερωτηματικό – ως ενδεχόμενο – οι Πειραιώτες όταν έχτιζαν το ρόστερ στο «βλέποντας και κάνοντας». Οι παίκτες, νεότεροι και παλαιότεροι περιόρισαν τον εγωισμό τους, συσπειρώθηκαν και ιδού το αποτέλεσμα.