Ο Στιβ Κερ στη Euroleague; Δεν αποκλείεται να συμβεί κάποια στιγμή κατά τα λεγόμενα προέδρου ομάδας.

Μπορείτε να κάνετε εικόνα έναν εκ των κορυφαίων σουτέρ στην ιστορία του NBA που πήρε στη συνέχεια πινακάκι στο χέρι και πέτυχε το ίδιο καλά και στην προπονητική, να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι στα 60 φεύγα του για να ζήσει σε μεγαλούπολη της Ευρώπης και να προπονήσει στη Euroleague;

Αυτό το τρελό σενάριο πήγε να κάνει πράξη ο πρόεδρος της Παρί με την είσοδο της ομάδας στη Euroleague πριν συμφωνήσει με τον Τιάγκο Σπλίτερ και μετά το «φευγιό» για άλλες πολιτείες του Ισάλο.

Σύμφωνα με την «L’Equipe», ο Ντέιβιντ Καν, πρόεδρος της «σταχτοπούτας» τότε Παρί, έπαιξε με τις εις βάρος του πιθανότητες όταν κατάλαβε πως η Πόλη του Φωτός ξετρέλανε τον Στιβ Κερ κατά τη διάρκεια της παρουσίας της Team USA στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου το 2024.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος που άφησε ένα παραθυράκι ανοιχτό για το μέλλον…

«Μου είπε ότι σκεφτόταν συνέχεια το πόσο ωραίο θα ήταν να ζήσει στο Παρίσι και γιατί όχι, να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα εδώ όταν αποχωρήσει από το NBA. Η δουλειά θα βρίσκεται εδώ εάν και εφόσον το αποφασίσει. Μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή στο μέλλον».

Ο Στιβ Κερ έχει κατακτήσει τα πάντα στο διάβα του, έχοντας συνολικά φορέσει 9 δαχτυλίδια ως παίκτης αλλά και προπονητής, συνδέοντας το όνομα και την καριέρα του με δύο δυναστείες σε διαφορετικές εποχές. Αφενός οι Μπουλς του Τζόρνταν και αφετέρου οι Γουόριορς του Στεφ Κάρι, κομβικός κρίκος και στις δύο περιπτώσεις.