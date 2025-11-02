Μπορεί πριν από λίγο καιρό, να ήταν ένα πιθανό σενάριο οι ισραηλινές ομάδες να επιστρέψουν στη «βάση» τους στη Euroleague. Ωστόσο, το τοπίο παραμένει «θολό», όσο δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.

Η εμπόλεμη κατάσταση των τελευταίων μηνών στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τη λωρίδα της Γάζας, έχει επηρεάσει – δευτερευόντως – κι άλλες πτυχές της κοινωνίας. Όπως για παράδειγμα τον αθλητισμό και το μπάσκετ.

Οι ισραηλινές ομάδες μπορεί να μην έχουν «αποβληθεί» από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά έχουν «χάσει» τη δύναμη της έδρας.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, εδώ και αρκετό καιρό έχει βρει… καταφύγιο στο Βελιγράδι. Στην ίδια πόλη, δίνει τους αγώνες της και η Χάποελ Ιερουσαλήμ για το EuroCup.

Το ενδεχόμενο αποκλεισμού των Ισραηλινών ομάδων δεν είναι μόνο σενάριο πλέον Πότε αναμένονται νεότερα για τον (πιθανό) αποκλεισμό Ισραηλινών ομάδων και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται και η Euroleague;

Παράλληλα, η Χάποελ Τελ Αβίβ, που έχει ξεκινήσει φανταστικά τη Euroleague δίνει τους αγώνες της στη Βουλγαρία και τη Σόφια.

Πριν από λίγο καιρό, είχε μείνει «ανοιχτό» το σενάριο να υπάρξει επιστροφή στο Ισραήλ. Πολλά ήταν και τα δημοσιεύματα, που ανέφεραν πως από τον Δεκέμβριο αυτό το σχέδιο θα υλοποιηθεί!

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, που επιβεβαίωσε το Ole.gr , το τοπίο παραμένει «θολό» και όσο δεν υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις, οι πιθανότητες για το comeback λιγοστεύουν.

Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv will return to hosting EuroLeague home games in Israel after playing abroad, according to @Urbodo 👀



More details: https://t.co/XSn6Q7kwKd pic.twitter.com/kNfjQiEEOI — BasketNews (@BasketNews_com) October 21, 2025

Γιατί δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις;

Η αλήθεια είναι πως από τη στιγμή, που έχει τεθεί στο… τραπέζι το ενδεχόμενο της επιστροφής στο Ισραήλ, οι ομάδες της Euroleague έχουν έντονα παράπονα.

Κι αυτό, γιατί ποτέ δεν ρωτήθηκαν, για την απόφαση αυτή. Επομένως, αν πάμε στην πράξη, μπορεί να φέρει τη διοργανώτρια Αρχή, ενάντια σε όλα τα κλαμπ.

Την ίδια ώρα, η Euroleague θα ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο. Κι αυτό, για να μην «ρισκάρει» το ενδεχόμενο να υπάρξει ξανά εμπόλεμη κατάσταση στη χώρα της Ασίας.

Για αυτόν τον λόγο -μέχρι στιγμής- δεν υπάρχει και κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Και όσο περνάει ο καιρός, μία πιθανή επιστροφή φαντάζει ολοένα και πιο μακρινό σενάριο, παρά όσο κοντινό μπορούσε να θεωρεί πριν λίγες ημέρες.