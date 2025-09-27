Πότε αναμένονται νεότερα για τον (πιθανό) αποκλεισμό Ισραηλινών ομάδων και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται και η Euroleague;

Εβδομάδα εξελίξεων αλλά και εκκίνησης αγωνιστικών υποχρεώσεων – στην μπασκετική Ευρώπη – αυτή η οποία βρίσκεται προ των πυλών με το βαθύ Φθινώπορο να παίρνει σιγά σιγά τη θέση του καλοκαιρινού Σεπτέμβρη.

Εβδομάδα σημαντικών επίσης εξελίξεων στο γίγνεσθσαι της αθλητικής/πολιτικής σκηνής με την περιβόητη, τις τελευταίες ημέρες, μυστική ψηφοφορία της FIFA αναφορικά με την παρομονή ή όχι των ισραηλινών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να… μαίνεται.

Διάφορα Μέσα από την Ισπανία όπως η El Pais ή η Mundo Deportivo έχουν «οργιάσει» για τον πιθανό αποκλεισμό των ομάδων από το Ισραήλ εξαιτίας των εχθροπραξιών που λαμβάνουν χώρα στη λωρίδα της Γάζας και έχουν ταρακουνήσει τον πλανήτη. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους μάλιστα, υπέρ στην (προσωρινή) εκδίωξη ομάδων από το Ισραήλ, της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την ακρίβεια που έπαιξε στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται και ο ΟΗΕ.

Σε διάφορα γήπεδα της Ευρώπης, όπως συνέβη και στη Θεσσαλονίκη, τα πανό και τα συνθήματα δίνουν και παίρνουν με τις FIFA και UEFA πλέον, να καλούνται να πάρουν μία σημαντική – για το υπόβαθρό της – απόφαση.

Η είδηση της φερόμενης ως έκτασης Γενικής Συνέλευσης από πλευράς Τσέφεριν, διέρρευσε από την Ιβηρική ενώ οι Times έγραψαν πως τα περισσότερα μέλη, τίθενται υπέρ της απαγόρευσης του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Οι υπέρμαχοι της εν λόγω πεποίθησης, στέκονται στην αντίστοιχη απόφαση που ελήφθη για τις ρωσικές ομάδες πίσω στο 2022. Από τότε η Ρωσία δεν έχει εκπρόσωπο σε καμία διασυλλογική διοργάνωση ούτε στο ποδόσφαιρο αλλά και ούτε στο μπάσκετ, παρότι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας αποτελεί μέτοχος της Euroleague για παράδειγμα.

UN experts call for suspension of #Israel from @FIFAcom & @UEFA amid unfolding genocide in occupied #Palestine.



Sporting bodies must not turn a blind eye to grave human rights violations, especially when their platforms are used to normalise injustices.https://t.co/216nFJtEeG pic.twitter.com/ROIYB4CUuL — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) September 23, 2025

Άλλωστε, αν και εφόσον η ψηφοφορία της FIFA λάβει όντως χώρα και τα μέλη της δεν ενδώσουν σε πιέσεις διαφόρων αγορών για τη συνέχιση της παρουσίας των ισραηλινών ομάδων στην Ευρώπη, εύκολα κατανοεί κανείς πως το βάρος θα πέσει και στη Euroleague, που δύσκολα μπορεί να μείνει αμέτοχη ή στην απ’ έξω. Εκεί που το status quo των ομάδων όπως και το αποτύπωμά τους είναι πολύ πιο ισχυρό ενώ στην κορυφαία μόνο διοργάνωση, υπάρχουν δύο εκπρόσωποι από φέτος μετά την κατάκτηση του EuroCup από την Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι επόμενες ημέρες αναφορικά με την διασαφήνιση της εν λόγω θεωρίας που από ‘φωνές’ δεν αποκλείεται να γίνει πράξη. Ένα ενδεχόμενο ορατό πλέον που δεν αποτελεί μονάχα σενάριο.