Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο Πριγκιπάτο, ένα μέρος με ευχάριστες αναμνήσεις, από όταν μπήκε στην «εποχή Εργκίν Αταμάν»!

Το επόμενο «τεστ» του Παναθηναϊκού στη Euroleague ακούει στο όνομα: Μονακό (31/10, 20:00).

Οι «πράσινοι» έχουν μία πολύ δυνατή «πρόκληση», για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης. Στόχος παραμένει όπως πάντα η νίκη, ώστε να «ανέβουν» στο 6-2 και να πάρουν ψυχολογία με ένα σπουδαίο «διπλό».

Σε μία έδρα, που μόνο καλές αναμνήσεις μπορεί να φέρει, από όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Εργκίν Αταμάν!

Τελικά, όλοι οι καλοί «χωρούν» στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού & αυτό φάνηκε Οι γκαρντ του Παναθηναϊκού φαίνεται πως έχουν βρει το «πώς» θα είναι μαζί στο παρκέ και κάνουν πράξη το: «Όλοι οι καλοί χωράνε»!

Η «αντεπίθεση» για το έβδομο

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω. Πιο συγκεκριμένα στις 20 Δεκεμβρίου του 2023!

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Πριγκιπάτο έχοντας στις «αποσκευές» του επτά νίκες και ισάριθμες ήττες, μετά από 14 αγωνιστικές.

Ένα ρεκόρ, που σίγουρα δεν μπορούσε να «μαρτυρήσει» τα όσα θα ακολουθούσαν μέσα στη σεζόν.

MARIUS GRIGONIS WINS IT FOR PANATHINAIKOS & SERVES FIRST EUROLEAGUE WIN AGAINST MONACO 😱 pic.twitter.com/8cb5JV1ZhF — BasketNews (@BasketNews_com) December 20, 2023

Το ματς με τη Μονακό προφανώς και δεν είχε «πρέπει», αλλά αν το «τριφύλλι» κέρδιζε τότε θα ήταν μία καλή ευκαιρία, για να αρχίσει την «αντεπίθεσή» του! Και έτσι έγινε!

Μπορεί στην έναρξη της 4ης περιόδου να ήταν πίσω στο σκορ μέχρι και με 13 πόντους! Ωστόσο, το ματς εξελίχθηκε σε «θρίλερ»! Οι Μονεγάσκοι κρατούσαν τη νίκη στα «χέρια» τους κι αυτό γιατί με το σκορ στο 90-88 ο Έλι Οκόμπο ήταν στη γραμμή των βολών και στο ρολόι απέμεναν 2.5 δευτερόλεπτα!

Όμως, τα έκανε όλα… λάθος. Σκοπός του ήταν να αστοχήσει, ώστε ο Παναθηναϊκός να μην έχει την ευκαιρία να στείλει την μπάλα μπροστά από το κέντρο.

The game could have ended earlier, but with 2.5 seconds left, Elie Okobo intentionally missed the free throw, committing a violation (the shot hit the backboard) and giving Panathinaikos the last out-of-bounds possession. pic.twitter.com/KHfDLUtvNn — Donatas Urbonas (@Urbodo) December 20, 2023

Ωστόσο, η προσπάθειά του βρήκε μόνο ταμπλό! Στην τελευταία επίθεση όλα τα βαριά «όπλα» ήταν έτοιμα να «πυροβολήσουν». Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν φάνταζαν ως οι επικρατέστεροι για να πάρουν την μπάλα!

Παρ’ όλα αυτά, ο Μάριους Γκριγκόνις έγινε ο… ήρωας! Ο Λιθουανός ευστόχησε και έδωσε ένα σπουδαίο «διπλό» στην ομάδα του, που εν τέλει αποδείχθηκε ως το turning point, καθώς από τότε ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει συνεχώς την απόδοσή του, φτάνοντας στην κατάκτηση της Euroleague!

To one-Nunn show

Σχεδόν δύο χρόνια μετά οι δύο ομάδες τα λένε ξανά στο Πριγκιπάτο, με μία «παρένθεση» το ματς της περασμένης σεζόν.

Όταν και ο Κέντρικ Ναν έκανε ένα «μυθικό» παιχνίδι τον περασμένο Απρίλη και «καθάρισε» μόνος του τη νίκη! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κέρδισε με 88-76 (03/04), με τον Αμερικανό γκαρντ να είναι ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟΣ!

Άλλωστε, μόνο ένα σύνηθες φαινόμενο δεν είναι ένας παίκτης να έχει 37 πόντους με 14/17 σουτ! Σε ένα ματς, που έκανε ό,τι ήθελε και κανένας δεν μπορούσε να τον σταματήσει!

Θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να «χαμογελάσει» ξανά στο Μονακό; Λίγες ώρες απομένουν για να δοθεί η απάντηση!