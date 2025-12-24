Ο Παναθηναϊκός «πέρασε» και από το Κάουνας, κερδίζοντας της Ζαλγκίρις (23/12, 85-92). Τι ήταν αυτό που «άλλαξε» ο Εργκίν Αταμάν στο ημίχρονο;

Ο Παναθηναϊκός «πέρασε» και από τη Λιθουανία επικρατώντας με 92-85 της Ζαλγκίρις Κάουνας (24/12), για τη 18η αγωνιστική της Euroleague.

Πλέον, οι «πράσινοι» έχουν «ανέβει» στο 12-6 και είναι σε τριπλή ισοβαθμία με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια στη δεύτερη θέση.

Σε μία πολύ σημαντική νίκη για την «οικονομία» της σεζόν. Η αλήθεια είναι πως το «τριφύλλι» δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο, ιδιαίτερα στην άμυνά του.

Οι τρεις παίκτες που ξεχώρισε ο Αταμάν και η ατάκα στα αποδυτήρια Ο Εργκίν Αταμάν έκανε ειδική μνεία σε τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά και σε αυτό που ζήτησε από την ομάδα του στα αποδυτήρια.

Κι αυτό, γιατί δέχτηκε 50 πόντους, με τα 17 καλάθια να είναι δίποντα! Ο Εργκίν Αταμάν εντόπισε αυτό το «πρόβλημα» και στην ανάπαυλα ζήτησε από τους παίκτες τους να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση μέσα στο «ζωγραφιστό»!

Κι αυτό έγινε, με τη Ζαλγκίρις Κάουνας να σκοράρει μονάχα 35 πόντους και να βρίσκει δύσκολα πόντους κοντά στο καλάθι του Παναθηναϊκού.

Άλλωστε, τα 17 δίποντα, έγιναν μόλις… 10! Σε μία μεγάλη «αλλαγή», που σίγουρα έπαιξε το ρόλο της, ώστε το «τριφύλλι» να φύγει με τη νίκη από τη Λιθουανία.

Παράλληλα, ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μίλησε και για το μέλλον τριών παικτών του.

Συγκεκριμένα, είπε πως έγινε προσπάθεια να δοθεί κάπου δανεικός ο Μάριους Γκριγκόνις, αλλά ο ίδιος δεν το επιθυμούσε. Σε ό,τι αφορά τον Ομέρ Γιουρτσεβέν τόνισε πως υπάρχει συνεχή επικοινωνία, αλλά με τις τελευταίες εμφανίσεις του μπορεί να γίνει ακόμα και βασικός.

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε και στον Ματίας Λεσόρ, λέγοντας πως η αποθεραπεία του πηγαίνει καλά και ελπίζει πως θα υπάρξουν ευχάριστα νέα. Ωστόσο, για να γίνει η επανεκτίμηση της κατάστασής του θα πρέπει να περάσει ένας μήνας ακόμα.

Αναλυτικά, τι είπε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου:

«Στο πρώτο ημίχρονο η άμυνα μας ήταν soft. Πέτυχαν 50 πόντους, αλλά μόνο με τέσσερα τρίποντα. Η Ζαλγκίρις είχε 17 καλάθια στο ζωγραφιστό και χρησιμοποιούσαν alley-opps. Μιλήσαμε γι’ αυτό στα αποδυτήρια. Προσπαθήσαμε να προστατέψουμε το ζωγραφιστό. Το ματς ήταν 100% στον έλεγχο της Ζαλγκίρις μετά από 25 λεπτά. Αλλά μετά ο Οσμάν πέτυχε σημαντικούς πόντους, οι Ναν και Σορτς άρχισαν να σκοράρουν, βελτιώσαμε την πίεση στην άμυνα και πήραμε μία σημαντική νίκη. Διότι σε αυτή την τρομερή ατμόσφαιρα, το να χάνεις με 15 πόντους μετά από 25 λεπτά και να κάνεις ανατροπή είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ικανότητα του Σορτς. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είχαμε τον Σλούκα και έτσι πήρε περισσότερα λεπτά. Πρέπει να μοιράσουμε τα λεπτά σωστά και θα είμαστε καλύτεροι. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ποιότητα του Σορτς.

Δεν έχει τελειώσει ακόμα κάτι, γιατί στις 2/1 παίζουμε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, είναι σημαντικό ματς. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Ειδικά αυτές οι δύο νίκες με τη Φενέρμπαχτσε και με τη Ζαλγκίρις είναι σημαντικές. Η βαθμολογία είναι περίεργη. 10-12 ομάδες απέχουν έναν βαθμό. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για να φτάσουμε στα Playoffs και στην τέταρτη θέση, για να έχουμε το πλεονέκτημα».

Σε ερώτηση για τον Λεσόρ και το ενδεχόμενο επιστροφής του:

«Δεν ξέρω. Οι ιατροί είναι αισιόδοξοι. Θα δούμε. Θέλει ακόμα έναν μήνα για να τσεκάρουμε την κατάστασή του. Είμαστε αισιόδοξοι».

Αναφορικά με τους Γκριγκόνις και Γιουρτσεβέν:

«Μετά από τον τραυματισμό του (σ.σ. ο Γκριγκόνις) δεν έπαιξε. Του δώσαμε μερικά λεπτά στην αρχή της σεζόν. Είδαμε πως δεν έχει ρυθμό. Ο Γκριγκόνις πρέπει να παίξει. Αλλά έχουμε τον Οσμάν και τον Ρογκαβόπουλο. Είναι δύσκολο. Η σεζόν είναι μεγάλη, είναι καλός άνθρωπος. Είναι σημαντικός παίκτης για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Δουλεύει σκληρά. Δεν είναι στο ρόστερ του πρωταθλήματος. Πρέπει να παίξει, αλλά δεν ξέρω. Θέλαμε να τον δώσουμε για 1-2 μήνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, να πάρει λεπτά και μετά να επιστρέψει. Αλλά δεν ήθελε να πάει. Δεν υπάρχουν λεπτά, αυτό είναι το πρόβλημα.

Θα δούμε (για τον Γιουρτσεβέν). Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε την ομάδα. Όλοι οι παίκτες ξέρουν το σύστημα. Θα πάρει την απόφασή του. Τα τελευταία ματς προσέφερε πολλά. Είναι σημαντικός παίκτης. Με τέτοιες εμφανίσεις, μπορεί να είναι ο βασικός σέντερ. Ελπίζω να πάρει μία καλή απόφαση για την καριέρα του».