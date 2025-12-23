Ο Εργκίν Αταμάν έκανε ειδική μνεία σε τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά και σε αυτό που ζήτησε από την ομάδα του στα αποδυτήρια.

Αν και τα βρήκε… σκούρα στην αρχή, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Ζαλγκίρις (23/12, 85-92), στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να είχε αρκετά παράπονα από τους παίκτες του στο ημίχρονο, όμως στο φινάλε, ήταν σίγουρα ικανοποιημένος.

Στις καθιερωμένες δηλώσεις του στο flash interview της Euroleague, ο Τούρκος τεχνικός έκανε ειδική μνεία στην εμφάνιση του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος σταμάτησε στους 22 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης.

Παράλληλα, ως πολύ κομβικούς χαρακτήρισε και τουες Κέντρικ Ναν και Τι Τζέι Σορτς, που είχαν από 21 και 15 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο δεύτερος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με νταμπλ-νταμπλ, έχοντας και 10 ασίστ.

Παράλληλα, ο Αταμάν αποκάλυψε πως ζήτησε στο ημίχρονο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο αμυντικό κομμάτι.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Εντυπωσιακή νίκη για εμάς, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Επιστρέψαμε από το -15 και νικήσαμε. Ο Τζέντι έκανε απίθανο ματς, έβαλε τα τρίποντα και μας έσπρωξε. Ο Σορτς, ο Ναν, η επιθετική μας άμυνα, όλα μέτρησαν, επιτεθήκαμε έξυπνα. Ήταν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα γιατί η Ζάλγκιρις είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος.

Είπα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο ότι έπρεπε να παίξουμε άμυνα. Στην έδρα μας είναι όλοι πιο επιθετικοί. Αν θέλεις να έχεις υψηλούς στόχους, πρέπει να έχεις καλύτερο τρόπο σκέψης στα εκτός έδρας παιχνίδια. Στο πρώτο μέρος ήμασταν απαίσιοι. Όταν αρχίσεις να παίζεις καλά και στην επίθεση, πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου».