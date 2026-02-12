Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αν και ήταν ικανοποιημένος από την ομάδα του είχε και ένα «παράπονο» για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα (12/02, 92-86).

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος την ανοδική του πορεία στη Euroleague. Έφτασε τις επτά νίκες, στα τελευταία οκτώ ματς, αφού μπόρεσε να κερδίσει στην 28η αγωνιστική τον Ερυθρό Αστέρα (12/02, 92-86) στο ΣΕΦ.

Σε ένα ματς, που αν και οι Σέρβοι πίεσαν πάρα πολύ, οι Πειραιώτες μπόρεσαν να κρατήσουν το θετικό, μέχρι το τέλος.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, που πρόσθεσε ακόμα μία τρομερή εμφάνιση στο «μπλοκάκι» του.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ σκόραρε 23 πόντους, έχοντας παράλληλα οκτώ ριμπάουντ και μία ασίστ!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν αρκετά ικανοποιημένος, από την προσπάθεια, που έκανε η ομάδα του.

Παρ’ όλα αυτά, είχε και ένα «παράπονο» στις δηλώσεις του στη Euroleague. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός, πως ο Ολυμπιακός «βιάστηκε» να κερδίσει το ματς και στο τέλος έδωσε την ευκαιρία στον Ερυθρό Αστέρα να πλησιάσει.

Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως περιμένει να επιστρέψουν οι τραυματίες, ώστε να ξεκουραστούν οι υπόλοιποι παίκτες του.

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήμασταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι αλλά για κάποιο λόγο βιαστήκαμε να το τελειώσουμε νωρίς. Θέλαμε να έχουμε υπομονή αλλά βιαζόμασταν. Κάναμε καλή δουλειά, ο Αστέρας είναι έμπειρη και καλή ομάδα, ελέγχουν τον ρυθμό με τα γκαρντ που έχουν. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη.



Έχουμε το ταλέντο στην επίθεση, είναι αλτρουιστές οι παίκτες μας, βάζουμε τις αρχές στο παιχνίδι μας και όταν παίζουμε όλοι μαζί είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα.



Περιμένουμε τους γκαρντ μας να επιστρέψουν για να ξεκουραστούν κάποιοι παίκτες γιατί η Euroleague είναι μια μεγάλη διοργάνωση και κουραστική».