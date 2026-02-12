Το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας είχε και έναν ιδιαίτερο «καλεσμένο»! Ο Πέρο Άντιτς δήλωσε «παρών», μιλώντας και στους Betarades.

Δηλώσεις στον Μάνο Φυρογένη

Μία ερυθρόλευκη «μονομαχία» στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα, σε μία «μάχη» που έχει και έναν εκλεκτό «καλεσμένο».

Ο Πέρο Άντιτς ίδρωσε τις φανέλες και των δύο ομάδων και αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ελλάδα, για να τις δει από κοντά.

Προφανώς, αφού ο πρώην μπασκετμπολίστας από τη Βόρεια Μακεδονία βρέθηκε στο Φαληρικό στάδιο δεν θα γινόταν να μην είναι πόλος έλξης και αγάπης.

H κάμερα των Betarades ήταν εκεί και μίλησε μαζί του, με τον Πέρο Άντιτς να ανοίγει την καρδιά του.

Σε μία μικρή συζήτηση, που δεν έλειψε το σχόλιο για την ατμόσφαιρα του ΣΕΦ, η πρόβλεψη για το αν Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας θα είναι στο Final-4, αλλά και την ανάμνηση, που θυμάται περισσότερο από τη θητεία του στην Ελλάδα.

A three time champ has entered the building#EveryGameMatters pic.twitter.com/in78TDaLHz — EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2026

Οι δηλώσεις του Πέρο Άντιντς:

-Καλώς ήρθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σου έλειψε, η ατμόσφαιρα;

«Πάντα, πάντα. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα, ξεχωριστή σύνδεση και είμαι ευγνώμων που είμαι μέρος αυτής της οικογένειας».

-Δύο αγαπημένες ομάδες είναι στο γήπεδο, πιστεύεις ότι μπορούν να φτάσουν στο Final-4;

«Ναι (στα ελληνικά). Είναι πολύ ποιοτικές ομάδες, είναι σε καλή κατάσταση, ειδικά ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας ανεβαίνει, οπότε ξέρεις ότι πάντα υποστηρίζω τις αγαπημένες μου ομάδες, ελπίζω να τις δω στο Final-4».

-Ποια ανάμνηση σου ήρθε πιο έντονα όταν ήρθες στο ΣΕΦ;

«Πολλά, αλλά την πρώτη χρονιά που παίξαμε με τον Παναθηναϊκό και κερδίσαμε μετά από 15 χρόνια, όπως λένε οι οπαδοί, κάτι μεγαλύτερο και από τη Euroleague».

-Και μια τελευταία ερώτηση, ποιον από αυτούς τους παίκτες θα ήθελες για συμπαίκτη;

«Μου αρέσει πολύ ο Βεζένκοφ, επειδή τον ξέρω από μικρό παιδί το 2007, έγινε απίστευτος παίκτης, αλλά επίσης βλέπω και τον Παπανικολάου εδώ τον ‘συγκάτοικό’ μου».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Πέρο Άντιτς: