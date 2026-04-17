Ο Εργκίν Αταμάν, μετά το Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/04, 97-64), εξέφρασε το «παράπονό» του και έστειλε το «μήνυμά» του για τη συνέχεια.

Παρ’ όλα αυτά, οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να «μπουν» στα Play Offs, αλλά θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία, αφού θα παίξουν σε νοκ-άουτ ματς με τη Μονακό.

Σε περίπτωση που ηττηθούν θα έχουμε ακόμα ένα «μαξιλαράκι», αφού θα παίξουν με τον νικητή του Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας.

Αυτό ήταν και το μεγάλο «παράπονο» του Εργκίν Αταμάν, καθώς τόνισε στις δηλώσεις του στη Euroleague πως δεν είναι ευχαριστημένος με το πλασάρισμα της ομάδας του.

Την ίδια ώρα, έστειλε και το δικό του «μήνυμα», καθώς ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κοιτάξει παιχνίδι το παιχνίδι, για να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Αναλυτικά, τι ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν:

«Ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι αυτό. Έπρεπε να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Προφανώς δεν είμαι ευχαριστημένος που θα παίξουμε play-in, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να το αποδεχθούμε και να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι.

Για την Εφές ήταν δύσκολο να παίζει ένα παιχνίδι χωρίς στόχους. Δεν είχαν πολλούς από τους σημαντικούς τους παίκτες. Σε κάθε περίπτωση παίξαμε καλό μπάσκετ κατά διαστήματα στην άμυνα και την επίθεση. Ο Ρογκαβόπουλος είχε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Ματίας έπαιξε πολύ καλά κάτω από το καλάθι.

Η κανονική περίοδος τελείωσε. Δεν είμαστε τη θέση που στοχεύαμε όταν ξεκινούσε η χρονιά, όμως η σεζόν συνεχίζεται για εμάς. Οι στόχοι μας είναι ακόμα εκεί.

Ευχαριστούμε για την εκπληκτική ατμόσφαιρα. Θα τη χρειαστούμε και την Τρίτη απέναντι στη Μονακό. Άλλη μια μεγάλη ομάδα, μία εξαιρετική ομάδα. Θα χρειαστεί να συνεργαστούμε κόσμος και ομάδα, να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι και να ετοιμαστούμε για τα playoffs».

Για το τι πρέπει να κάνει η ομάδα τώρα και πόσο αισιόδοξος είναι:

«Πρέπει να σκεφτούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι πολύ σκληρή αυτή η διοργάνωση όλους. Μόλις μία νίκη από την τρίτη ομάδα μέχρι αρκετά πίσω. Οι ομάδες των play-in είναι πολύ δυνατές. Η Μονακό είναι πολύ καλή ομάδα. Επίσης η Μπαρτσελόνα και ο Ερυθρός Αστέρας. Πρέπει να κάνουμε πρώτα απ’ όλα το πρώτο βήμα στα play-in και να σιγουρέψουμε τη θέση μας στα playoffs. Μετά θα δούμε, αλλά πρώτα πρέπει να σκεφτούμε το πρώτο παιχνίδι».