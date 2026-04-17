Η κανονική διάρκεια της Euroleague ολοκληρώθηκε και πλέον το «τοπίο» είναι πιο καθαρό από ποτέ. Τι περιμένει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός;

Η 38η «στροφή» της Euroleague ολοκληρώθηκε. Ένας «μαραθώνιος» που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβρη πλέον αποτελεί παρελθόν.

Ωστόσο, η δράση δεν έχει τελειώσει. Το κάθε άλλο, τα ενδιαφέροντα πράγματα τώρα ξεκινούν! Αρχικά, θα αναφερθούμε στις ομάδες που θα παρακολουθούν τη διοργάνωση από την τηλεόραση.

Βιλερμπάν, Αναντολού Εφές, Μπασκόνια, Βίρτους Μπολόνια, Παρτιζάν, Αρμάνι Μιλάνο, Μπάγερν Μονάχου, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Dubai BC είπαν ένα πρόωρο «αντίο».

Μία δεύτερη ευκαιρία θα έχουν τέσσερις διαφορετικές ομάδες. Το τουρνουά Play-In θα έχει στο «πρόγραμμά» του την Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας και Παναθηναϊκός – Μονακό!

Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να «χωθούν» στα Play Offs τερμάτισαν 7οι και πλέον θα παίξουν ένα ματς-τελικό. Ωστόσο, ακόμα και να ηττηθούν από τη Μονακό στο Telekom Center Athens θα έχουν κι άλλη ευκαιρία.

Και πάλι στην Αθήνα, με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα.

Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τους Μονεγάσκους, τότε θα βρει απέναντί του τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας.

Αν χάσει από την ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι και κερδίσει Μπαρτσελόνα ή Ερυθρό Αστέρα θα έχουμε ντέρμπι «αιωνίων»! Σε αντίθετη περίπτωση θα πει «αντίο» στη διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός όπως καταλαβαίνει κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει, αφού θα προκύψει από τα Play-Ins.

Το ίδιο ισχύει και για τη Βαλένθια. Πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι έχει προκύψει από τις θέσεις 3-6, αφού η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ με πλεονέκτημα.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας, μετά τη νίκη της στην τελευταία αγωνιστική, τερμάτισε ως 5η και θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Τα ζευγάρια των Play Ins:

Παναθηναϊκός – Μονακό

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας

Τα ζευγάρια των Play Offs:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ή Μονακό ή Μπαρτσελόνα ή Ερυθρός Αστέρας

Βαλένθια – Παναθηναϊκός ή Μονακό ή Μπαρτσελόνα ή Ερυθρός Αστέρας

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας