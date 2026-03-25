Ρισόν Χολμς και Παναθηναϊκός συνεχίζουν σε διαφορετικούς δρόμους.
Οι «πράσινοι» έκαναν γνωστό το διαζύγιό τους, με τον Αμερικανό σέντερ έπειτα από ένα διάστημα που ήταν εκτός δράσης.
Το γυαλί ανάμεσα στις δύο πλευρές είχε αρχίσει να… σπάει, όταν και ο Εργκίν Αταμάν είχε κάνει μία «αιχμηρή» τοποθέτηση για τον Ρισόν Χολμς στο παιχνίδι με την ΑΕΚ (15/03, 103-78).
Από τότε, υπήρξαν τρία παιχνίδια, που ο 32χρονος αθλητής δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας, με τον προπονητή του να τονίζει ότι πλέον είναι «θέμα συλλόγου» η μη χρησιμοποίησή του.
Τελικά, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους από κοινού και να συνεχίσουν την πορεία τους, με διαφορετικούς στόχους.
Αυτή η εξέλιξη έφερε και ένα «ντόμινο». Πριν από λίγο καιρό, ο Παναθηναϊκός είχε δώσει στο Μαρούσι με τη μορφή δανεισμού τον Γιάννη Κουζέλογλου.
Όμως, ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ θα επιστρέψει πίσω, ώστε να δώσει λύσεις στη γραμμή των «ψηλών». Ο λόγος είναι πολύ απλός, καθώς πλέον οι «πράσινοι» έχουν «καθαρά» 5άρια τους Κένεθ Φαρίντ και Ματίας Λεσόρ.
Ο πρώτος διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του, ενώ ο Γάλλος αθλητής προέρχεται από πολύμηνη απουσία.
Γι’ αυτό και θα ήταν «ρίσκο» να μην υπάρξει κάποια προσθήκη, που θα μπορέσει να δώσει ορισμένες ανάσες.
Επομένως, από εδώ και πέρα, ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί στη θέση «5», με τους Κένεθ Φαρίντ, Ματίας Λεσόρ, ενώ βοήθειες θα δίνουν οι Γιάννης Κουζέλογου, Ντίνος Μήτογλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.