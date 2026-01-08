Η έλευση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό «ξύπνησε» ιστορίες με συνδετικό κρίκο την Παρτιζάν. Άλλες περισσότερο κι άλλες λιγότερο γνωστές.

Παρτιζάν, μία «δεξαμενή» παραγωγής ψηλών για όλη την Ευρώπη. Ανάμεσα στους «τυχερούς» και ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες έμαθαν από τις αστοχίες τους, με την μοίρα να παίζει ρόλο σε αυτές, αξιολόγησαν και μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, κάλυψαν τις καλοκαιρινές τους ανορθογραφίες. Με την έλευση του νέου έτους, έκαναν στους φίλους τους «δώρο» τον Ταϊρίκ Τζόουνς καταβάλοντας ένα σεβαστό ποσό στην Παρτιζάν και «έχτισαν» μία από τις πιο δυνατές all-time γραμμές ψηλών, τοποθετώντας τον «Eighty Eight» δίπλα στους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ.

Μία μετακίνηση που έγινε σίριαλ με ευτυχισμένο τέλος για τους φίλους της ομάδας του Πειραιά. Γεννώντας θέματα και ιστορίες. Μία από αυτές έχει να κάνει με τους σέντερ που άλλοτε έβγαλε η Παρτιζάν και άλλοτε πέρασαν από εκεί, πριν τους… χαρούν οι «αιώνιοι». Και κυρίως ο Παναθηναϊκός.

«Πλάβι» και μη γίγαντες. Ένας τόπος εξέλιξης ταλέντων που έκαναν θόρυβο απ’ άκρη σ’ άρκη (Ρέμπρατσα, Ντίβατς, Τομάσεβιτς, Πέκοβιτς, Μιλουτίνοφ). Η μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για ρετρό ιστορίες.

Ανάμεσα στους πιο αναγνωρίσιμους Πέκοβιτς, Λάσμε, Μάριτς, Μιλουτίνοφ, Λεσόρ και Ραντούλιτσα, βρίσκεται και το όνομα ενός Έλληνα. Λίγοι το θυμούνται αλλά ένας 30άρης πλέον, όταν ακόμα έπαιζε στις μικρές Εθνικές ομάδες, έκανε τα πρώτα του βήματα στην Παρτιζάν.

Ο αμούστακος και γεμάτος ενθουσιασμό Γιάννης Κουζέλογλου, δοκιμάστηκε από τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς για περίπου δύο εβδομάδες μετά την παρουσία του στο Ευρωμπάσκετ U20 το 2014 στα γήπεδα της Κρήτης και έγινε ο πρώτος Έλληνας που φόρεσε την φανέλα της Παρτιζάν.

Ένα ακόμα «προϊόν» του ΜΑΣ Μαντουλίδη που «άνοιξε τα πανιά» του και ο οποίος υπέγραψε 11 χρόνια μετά την Παρτιζάν, συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό για βοηθητικό ρόλο. Η κοσμοσυρροή όμως στη θέση ‘5’ τον πήγε δανεικό στο Μαρούσι.

Ο Γιάννης Κουζέλογλου έζησε την εμπειρία της μετρ του είδους στην εξέλιξη νέων και προώθηση Παρτιζάν και της «τρέλας» του οργανισμού, όντας και συμπαίκτης με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ πριν αυτός γίνει κάτοικος Πειραιά. Και χώρισαν οι δρόμοι τους με τις καλύτερες αναμνήσεις εις αμφοτέρω. Τέσσερα παιχνίδια έπαιξε όλα κι όλα με την αντρική ομάδα σε μια σεζόν, όντας αναπόσπαστο μέλος της ομάδας Νέων, πριν επιστρέψει στα πάτρια εδάφη για τον Απόλλωνα της Πάτρας.

Η αθλητική ιστορία του Γιάννη Κουζέλογλου αρχίζει από την «στρογγυλή θεά» και τα γήπεδα ποδοσφαίρου μέχρι να πεισμώσει. Αφορμή υπήρξε η πρόκληση της μητέρας του που του είπε πως δεν μπορούσε να παίξει μπάσκετ. Αυτό ήταν, ο στόχος «σφηνώθηκε» μια και καλή σε ηλικία 12 ετών περίπου. Μακεδονικός, Μαντουλίδης, Παρτιζάν και ούτω καθ΄ εξής για τον Κουζέλογλου που πήρε απότομα ύψος και τοποθετήθηκε μια και καλή, μέσα στη ρακέτα.