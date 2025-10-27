Η πιο χαρμόσυνη είδηση για τον Ολυμπιακό δεν έχει να κάνει μονάχα με το γεγονός πως ο σκόρερ Τάιλερ Ντόρσεϊ βρήκε το χέρι και την χαμένη του αυτοπεποίθηση.

Καλά τα νούμερα και οι αριθμοί που στην περίπτωση τουτ Τάιλερ Ντόρσεϊ βγάζουν… μάτι, όμως η αλήθεια είναι πως το πιο σημαντικό κέρδος των «ερυθρολεύκων» με την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν έρχεται από τη σταθερότητα που δείχνει να προυσιάζει στο επιθετικό σκέλος.

Τις επιθετικές αρετές του πρώην ΝΒΑερ όλοι στην Ευρώπη τις γνώριζαν. Τις έχει φανερώσει άλλωστε με τη… σέσουλα σε Μακάμπι και Ολυμπιακό πριν δοκιμάσει ξανά την τύχη του στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Απλώς ήταν θέμα χρόνου να βρεθεί σε ένα περιβάλλον και μία περιρρέουσα (ψυχολογική) κατάσταση που θα μπορέσει να τις ξετυλίξει και πάλι.

Όλα έδειχναν με βάση τα περσινά 9/10 και βάλε της σεζόν, που αυτό δεν θα συνέβαινε στον Πειραιά με τον Ολυμπιακό. Όχι για όλους βέβαια. Αυτή ήταν η μεγάλη εικόνα. Όσοι δούλευαν μαζί του, περίμεναν έναν Ντόρσεϊ… αλλιώς όπως είχε πει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ στη μεγάλη του συνέντευξη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στους Betarades.

Με τις ευλογίες του Βασίλη Σπανούλη και της Εθνικής ομάδας που βοήθησε ακόμα περισσότερο πνευματικά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, εκείνος μοιάζει με άλλος άνθρωπος, σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, στην εκκίνηση της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 με τον Ολυμπιακό.

Ο ομογενής γκαρντ βρήκε τον χώρο και τον χρόνο που ήθελε στο ροτέισον των Πειραιωτών και οι «ερυθρόλευκοι» τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση. Μία μεταγραφή με τα όλα της.

Δεύτερος σκόρερ για την ομάδα του στη Euroleague, που αποτελεί και το κριτήριο, πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ με 17,2 πόντους και έβδομος συνολικά στον θεσμό. Μία μόνιμη απειλή, αξιοποιώντας την μονάκριβη στον δικό του βαθμό ικανότητα να εκτελεί μετά από ντρίμπλα και συνήθως μετά το σκριν. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ της προηγούμενης θητείας του στον Ολυμπιακό εμφανίστηκε αλλά δεν αποτελεί την μεγάλη είδηση. Αυτή έρχεται μέσα από την άμυνα και τη διάθεση που παρουσιάζει σε αυτή.

Two way γκαρντ έχουν ανάγκη στο Λιμάνι για να υποστηρίξουν το σύστημα του Ολυμπιακού και του Γιώργου Μπαρτζώκα, ένας τέτοιος ξεπρόβαλε από το πουθενά.

Περισσότεροι από τους μισούς πόντους του Ντόρσεϊ έρχονται με το… καλησπέρα! O Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι σε τρομερή κατάσταση και φροντίζει να το αποδεικνύει με το… καλησπέρα στους αγώνες του Ολυμπιακού στη Euroleague!

Με 1,7 κλεψίματα ανά παιχνίδι και διαρκές κυνήγι, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κάθε άλλο παρά «τρύπα» δεν αποτελεί για τους Πειραιώτες στα μετόπισθεν. Γεγονός που αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά σε αυτό το ξεκίνημα, περίτρανα στο Μόναχο.

Ο δεύτερος κλέφτης για την ώρα στη Euroleague με 10 συνολικά μόνο πίσω από τον Ναντίρ Χίφι (14) ξεπερνώντας ήδη τα 9 της σεζόν 2023-24 στη Φενέρμπαχτσε, πήρε δυο φορές το… πορτοφόλι των Βαυαρών, οδηγώντας μάλιστα σε προϋποθέσεις τρανζίσιον.

Το δεύτερο κλέψιμό του μάλιστα, «μυρίστηκε» την κατάσταση και τη λόμπα που πήγε να γίνει στον κατά πολύ ψηλότερό του Λέον Κράτζερ ενώ έβγαλε και άμυνα πάνω στον έτερο σέντερ Γουένιεν Γκέιμπριελ στο πρώτο ημίχρονο.

Στο SAP Garden, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν φανταστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ αφού δέχθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ, μόλις ένα καλάθι, δίνοντας και σημαντικές βοήθειες. Άλλωστε όπως συχνά υποστηρίζουν οι προπονητές, η άμυνα και το ριμπάουντ είναι θέμα διάθεσης.

Περίφημα τα είχε πάει και κόντρα στην Ντουμπάι, όπου όλος ο μηχανισμός του Ολυμπιακού είχε λειτουργήσει εξαιρετικά, όταν και δεν δέχθηκε ΚΑΝΕΝΑΝ πόντο, ενώ ακόμα και στη Μαδρίτη οι αντίπαλοί του και σύμφωνα με το Hudlinstat, πέτυχαν μόλις τρία καλάθια «πάνω» στην άμυνα του Ντόρσεϊ (3/5). Πολύθ πειστικές οι αμυντικές του επιδόσεις και στη Βιτόρια με το 2/10 των παικτών της Μπασκόνια στην προσωπική του άμυνα.

Σύμπτωση που επαναλμβάνεται, δεν αποτελεί σύμπτωση, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να παίρνει για την ώρα πολύ υψηλό βαθμό και στις δύο πλευρές του παρκέ. Κι αν μερικοί το περίμεναν μετά το καλοκαίρι που έκανε με τη «γαλανόλευκη», η άμυνα αποτελεί την πιο ευχάριστη είδηση για τον Ολυμπιακό.