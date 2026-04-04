Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπιασε στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν έναν αριθμό ορόσημο, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο στην απόλυτη πρωτιά.

Όπως τόνισε ξανά και ξανά ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποιώντας πάνω από δύο φορές την συγκεκριμένη λέξη από την αίθουσα της συνέντευξης Τύπου στην LDLC Arena στη Λυών στο πλαίσιο της 35ης στροφής της Euroleague, αν χαρακτηρίζει κάτι τον Ολυμπιακό της δεύτερης θητείας του, αυτή είναι η συνέπεια. Η σταθερότητα στις υψηλές πτήσεις, τα βασικά χαρακτηριστικά και ιδέες του παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων».

Σε γαλλικό έδαφος και κόντρα στην ουραγό Βιλερμπάν, στην επιστροφή του Μουστάφα Φαλ στη 12άδα των Πειραιωτών έπειτα από 10 μήνες, ο Ολυμπιακός πάτησε για πρώτη φορά φέτος στην κορυφή της κατάταξης. Και φλερτάρει με αυτήν, μιας και απομένουν μονάχα τρεις αγωνιστικές.

Παρότι ο Έλληνας τεχνικός έχει δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται για τα στατιστικά, τους αριθμούς και τα προσωπικά ρεκόρ του, τονίζοντας ξανά και ξανά πως θα γίνει αποτίμηση αυτών όταν αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου για 2η φορά, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς το σημαντικό milestone που έπιασε στο ματς της Παρασκευής (3/4).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τα 300 παιχνίδια της Euroleague με τον Ολυμπιακό, συμπεριλαμβανομένων και αυτών φυσικά της πρώτης θητείας του. Νούμερο που έχει καταφέρει να ξεπεράσει μονάχα ένας προπονητής με μία ομάδα. Και αυτός δεν είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Πάμπλο Λάσο πριν πάρει… γεύση από το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε Μόναχο, Βιτόρια και Κωνσταντινούπολη με Μπάγερν, Μπασκόνια και Εφές, υπήρξε «μόνιμη» μορφή στην άκρη του πάγκου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ισπανός προπονητής «έγραψε» με την «Βασίλισσα» 310 συμμετοχές στη Euroleague, νούμερο που μπορεί να ισοφαρίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας από την τρέχουσα κιόλας σεζόν αν ο Ολυμπιακός προκριθεί στο Final Four μετά από σειρά 5 αγώνων στα playoffs και ταυτόχρονα διεκδικήσει την 2η του κατάκτηση της Euroleague στον τελικό.

Μαζί με τα τρία παιχνίδια κανονικής διάρκειας που απομένουν, ο coach B θα πιάσει τους 310 αγώνες με τον Ολυμπιακό στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, γράφοντας ιστορία.

Φυσικά και έχουν συμβάλει ως προς το επίτευγμα αυτό οι διαφοροποιήσεις στο φορμάτ του θεσμού και τα σαφώς περισσότερα ματς που λαμβάνουν πλέον χώρα σε σχέση με το παρελθόν. Περισσότερο από ποτέ μάλιστα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο με την αύξηση των ομάδων και το εξουθενωτικό πρόγραμμα.