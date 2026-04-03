Για τον επιδιωκόμενο σκοπό του πλεονεκτήματος της έδρας έκανε λόγο ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Βιλερμπάν.

Ο ασταθής στο Λυών Ολυμπιακός δεν μπήκε σε μπελάδες, αφού εξαργύρωσε τις 17 παραπάνω κατοχές που είχε σε σχέση με τη Βιλερμπάν και κατάφερε να καμουφλάρει το κακό ποσοστό του στα τρίποντα (6/22).

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στη Γαλλία με την ταμπέλα του φαβορί αλλά και την αναγκαιότητα επίτευξης της νίκης στον αγώνα που δίνουν για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας ενόψει playoffs και τα κατάφεραν, πέρνοντας αρκετά από τη ρακέτα τους. Όπου και ακούμπησαν την μπάλα.

Παρότι στο δεύτερο μέρος κόπασε η υψηλού επιπέδου δημιουργία του πρώτου ημιχρόνου (16-8 η ασίστ), ο Ολυμπιακός ήλεγχε την κατάσταση και πάτησε στην κορυφή της κατάταξης για πρώτη φορά φέτος.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας που είχε και ένα φραστικό επεισόδιο με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου το οποίο ήταν ικανό να τον κρατήσει στον πάγκο για τα τελευταία 13 λεπτά, αναφέρθηκε στην πνευματική και σωματική κούραση που πρέπει να ανταπεξέλθουν όλες οι ομάδες, μπαίνοντας στο σημαντικότερο κομμάτι της σεζόν.

Ενώ τόνισε για μία ακόμα φορά πως στο τέλος της διαδρομής, ελπίζει πως ο Ολυμπιακός θα πάρει αυτό που αξίζει.

Αναλυτικότερα τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της αναμέτρησης της 35ης αγωνιστικής με αντίπαλο την ουραγό Βιλερμπάν. Για την οποία μίλησε με τα καλύτερα τόσο στην αρχική τοποθέτησή του όσο και στην flash interview.

«Πρέπει να πάρουμε ότι μας δώσουν τα ματς. Θα παλέψουμε τα τελευταία τρία παιχνίδια με όλες μας τις δυνάμεις, όσο πάει. Και αν τελικά πάρουμε την πρώτη θέση στην κατάταξη, θα την αξίζουμε στο απόλυτο. Αλλά βασικά ο στόχος μας είναι να έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας.

Από το 1-4 μέχρι το 5-8 υπάρχουν πολύ δύσκολες ομάδες, δεν μπορείς να διαλέξεις. Οποιαδήποτε ομάδα από την πρώτη μέχρι την 8η θέση, είναι πραγματικά δύσκολος αντίπαλος. Ελπίζω ότι θα έχουμε το πλεονέκτημα, είναι πολύ δύσκολο για την οποιαδήποτε ομάδα να μας κερδίσει εκεί με τους οπαδούς μας.

Έχουμε κάποια προβλήματα τώρα να διαχειριστούμε καθώς πνευματικά και σωματικά είμαι κουρασμένοι αυτήν την περίοδο, όπως και όλες οι ομάδες της λίγκας. Είναι Απρίλης και έχουμε παίξει τόσα πολλά παιχνίδια. Ίσως και πάνω από 60 ή 65 ήδη. Κανένα ματς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι εύκολο, κάθε αγώνας είναι πολύ απαητητικός από τον Οκτώβρη μέχρι τώρα.

Όλες οι ομάδες νιώθουν εξουθενωμένες αλλά τώρα αρχίζουν τα σημαντικά. Ελπίζω πως θα είμαστε υγιείς και με λίγη τύχη να τελειώσουμε τη σεζόν όπως αξίζουμε.

Τελειώσαμε πρώτοι πέρυσι την κανονική διάρκεια και χάσαμε στον ημιτελικό. Ήμασταν ψηλά πάλι πρόπερσι και πιο πίσω ξανά πρώτοι. Είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πάντοτε ψηλά στην κατάταξη. Είμαστε μία πολύ συνεπής ομάδα, μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη όσο είμαστε εδώ στο κλαμπ και αυτός είναι ο στόχος.

Να παραμένουμε σταθερά στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικότερα με τον θεσμό όπως είναι τώρα. Όπου ακόμα και οι ομάδες που βρίσκονται χαμηλά παίζουν για την περηφάνια τους, πολύ σκληρά. Κερδίζουν αγώνες. Η Μπάγερν χωρίς καμία πιθανότητα να μπει στα playoffs, νίκησε την Φενέρμπαχτσε. Βλέπεις την μάχη που γίνεται για τα play-in με πολύ σπουδαία ρόστερ και προπονητές, να παλεύουν γι’ αυτά.

Ας πάρουμε λοιπόν ότι μας επιφυλάσσει ο Θεός. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη θέση, στο τέλος είναι το ταμείο. Όμως αυτό που μπορώ να υποσχεθώ στους φίλους της ομάδας μας, είναι πως θα είμαστε μαχητές μέχρι τέλους στα playoffs. Μπορώ να το πω με βεβαιότητα.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια πίεση για την πρωτιά. Ίσως για το πρεστίζ να είναι καλό να έρθει αλλά όχι, δεν υπάρχει πίεση γι’ αυτήν στο μυαλό των παικτών.»