Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να αποτελεί σύμπτωση, με το ημίχρονο των αγώνων του Παναθηναϊκού να «φανερώνει» εν πολλοίς και το τελικό αποτέλεσμα.

Ο πιο γεμάτος και «κανονικός» Παναθηναϊκός ανέβηκε βαθμολογικά και ψυχολογικά στην τελευταία «διαβολοβδομάδα» πριν την αλλαγή του έτους, ενόψει των τελευταίων αγώναν του πρώτου γύρου στη διοργάνωση.

Η επιστροφή του glue guy και (υπερ)απαραίτητου Τσέντι Οσμάν στα πλάνα του Εργκίν Αταμάν, επανέφερε μία κανονικότητα για το προικισμένο και χαριασματικό σύνολο των «πρασίνων» που θα πρέπει όμως να τα καταφέρουν στο Κάουνας χωρίς τον αρχηγό τους.

Ο Κώστας Σλούκας έμεινε στην Αθήνα και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μεγάλο «ντέρμπι αιωνίων» στις 2 Γενάρη, το οποίο θα σημάνει και την ολοκλήρωση του πρώτου μισού της Regular Season της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Διάστημα στο οποίο όπως όλες οι ομάδες, έτσι και ο Παναθηναϊκός παρουσίασαν αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους αλλά και ορισμένες σταθερές, φαινόμενα επαναλαμβανόμενα. Ένα από αυτά έχει να κάνει με την συνέπεια κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων.

Το «τριφύλλι» απάντησε στις απανωτές ήττες με 2/2 στην ζόρικη «διπλή» εβδομάδα με Φενέρμπαχτσε και Χάποελ, ανεβάζοντας την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Στην πρώτη περίπτωση χρειάστηκε ανατροπη αφού πήγε να… χύσει την καρδάρα με το γάλα στην 3η περίοδο ενώ απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, έτρεξε σερί 13-0 στο δεύτερο μέρος για να αφήσει τους Ισραηλινούς ανήμπορους να αντιδράσουν.

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 11-6 ρεκόρ και βλέπει κορυφή, αφού πλησίασε σε απόσταση βολής από αυτήν. Και ποιο είναι το – για την ώρα – συμπέρασμα; Το πρώτο μισό του αγώνα, «δείχνει» και την κατάληξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο σοβαρός από το πρώτο ημίχρονο επτά φορές πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός, όταν πηγαίνει στην ανάπαυλα προηγούμενος στο σκορ τότε πανηγυρίζει 8 στις εννιά φορές και στο τέλος της αναμέτρησης. Όταν από την άλλη καλείται να καλύψει μία απόσταση είτε μικρή είτε μεγάλη, είναι πιο ισορροπημένη η κατάσταση αφού κάποιες φορές τα καταφέρνει και κάποιες άλλες όχι.

Το «ερωτηματικό» του Αταμάν για την κατάσταση του Λεσόρ (video) Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει τον Ματίας Λεσόρ. Ωστόσο, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως η κατάσταση του Γάλλου σέντερ παραμένει «ερωτηματικό».

Οι «πράσινοι» έχουν το δεύτερο ποσοστό νίκης ανάμεσα στις 20 ομάδες του θεσμού, όταν προηγούνται στο πρώτο μέρος (8-1), πίσω μονάχα από την Φενέρμπαχτσε που βρίσκεται στο 7-0. Η μοναδική περίπτωση που η παρέα του Κέντρικ Ναν πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη στο σκορ αλλά τελικά αυτό άλλαξε με το άκουσμα της «χοντρής κυρίας», ήταν με τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ. Στο ίδιο μήκος κύματος και ακόμα καλύτερα, όταν έχουν θέση οδηγού στο (εκάστοτε) παιχνίδι με την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου.

Το κοντέρ γράφει 7-0 αφού δεν έχει βρεθεί ακόμα ομάδα στη διοργάνωση που θα ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση απέναντι στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν όταν αυτό βρίσκεται μπροστά στο 30′.

Στο 6-0 συναντά κανείς την Μπαρτσελόνα ούσα μπροστά στο τρίτο δεκάλεπτο και στο 7-1 την Χάποελ Τελ Αβίβ.