Ο Εργκίν Αταμάν περιμένει τον Ματίας Λεσόρ. Ωστόσο, ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως η κατάσταση του Γάλλου σέντερ παραμένει «ερωτηματικό».

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το «κυνήγι» του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» με τον Ρισόν Χολμς να επιστρέφει και να σκοράρει 19 πόντους κέρδισαν τον Ηρακλή (20/12, 97-82) στο Telekom Center Athens.

Με αυτόν τον τρόπο, έφτασαν τις 10 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο τέλος της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και για τον Ματίας Λεσόρ.

Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως περιμένει τον Γάλλο σέντερ, αλλά ακόμη δεν γνωρίζει σε τι κατάσταση θα είναι όταν επιστρέψει στον Νικ Φαν Ντάικ.

Υπενθυμίζουμε, πως ο Ματίας Λεσόρ αποφάσισε να κάνει χειρουργική επέμβαση πριν από λίγες εβδομάδες.

Μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν δεν έχει παίξει ούτε ένα ματς, ενώ πέρυσι είχε λάβει μέρος στο Final-4 της Euroleague, μετά τον «σοκαριστικό» του τραυματισμό.

Αναλυτικά, τι είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Όλες οι ομάδες στην EuroLeague έχουν τρεις σέντερ. Κι εμείς αυτό χρειαζόμαστε, γιατί αν έχεις δύο παίκτες σε μια θέση και ο ένας έχει τραυματισμό, τότε έχεις πρόβλημα. Ο Φαρίντ είναι εξαιρετικός παίκτης, αλλά είναι 36 ετών και κατανάλωσε αρκετή ενέργεια αυτή τη διαβολοβδομάδα, με αποτέλεσμα να είναι κουρασμένος. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είναι το ίδιο με τους γκαρντ, που μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια.

Οι σέντερ πρέπει να σπαταλήσουν ενέργεια. Αυτή την περίοδο είδαμε ότι υπάρχει σωματική κόπωση. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο ρόστερ. Είναι μεγάλο ερωτηματικό η κατάσταση του Λεσόρ. Γιατί δεν είμαι σίγουρος αν θα επιστρέψει για να παίξει κανονικά ή όχι. Κανείς δεν ξέρει. Αυτή είναι απλά η προσδοκία».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη συνέντευξη Τύπου στο Παναθηναϊκός – Ηρακλής: