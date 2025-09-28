Ο Ματίας Λεσόρ καλωσόρισε στην Αθήνα τον συμπατριώτη του, Φρανκ Νιλικίνα, με ένα «ιδιαίτερο» μήνυμα.

Ο Φρανκ Νιλικίνα αφίχθη στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον Γάλλο γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Ματίας Λεσόρ, που έχει συνεργαστεί με τον Νιλικίνα στην εθνική Γαλλίας, γνωρίζει πολύ καλά τον συμπαίκτη του, καθώς μαζί έχουν φτάσει σε αρκετά σημαντικές επιτυχίες, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας τους.

Στον σέντερ του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε και ο Γάλλος γκαρντ, στις πρώτες εν Ελλάδι δηλώσεις του, λέγοντας: «Ο Ματίας είναι σαν αδερφός μου, οπότε θα είναι αστεία αυτή η κατάσταση, αλλά ανυπομονώ να βρεθώ απέναντί του».

Έτσι, ο Λεσόρ πήρε την σκυτάλη και καλωσόρισε στην Αθήνα τον συμπατριώτη του. Ωστόσο, μέσω του Insta Story που έκανε, έσπευσε να τονίσει πως διάλεξε το… λάθος χρώμα.

Ο σέντερ του «τριφυλλιού» έγραψε χαρακτηριστικά: «Σωστή πόλη, λάθος χρώμα. Καλωσόρισες στην Αθήνα Φρανκ Νιλικίνα».

Δείτε την ανάρτηση του Λεσόρ: