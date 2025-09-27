Ο Φρανκ Νιλικίνα προσγειώθηκε στην Ελλάδα και μίλησε για τον Ματίας Λεσόρ, αλλά και τη θέληση του Ολυμπιακού να τον αποκτήσει «μέσα» από τους αδερφούς Αγγελόπουλους.

Μετά την ανατροπή, είχαμε ξανά… ανατροπή και ο Φρανκ Νιλικίνα τελικά θα είναι αθλητής του Ολυμπιακού!

Οι Πειραιώτες, μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς «έτρεξαν» τις διαδικασίες για την απόκτηση ενός γκαρντ και κατέληξαν στον Γάλλο αθλητή.

Το μοτίβο του Μπαρτζώκα για τον γκαρντ, έγραφε (τύπου) Ντιλικινά Ο Ολυμπιακός έκανε τη ρελάνς, έκλεισε τον Φρανκ Ντιλικινά αφού ο Γάλλος έκανε… τικ σε πολλά από τα ‘θέλω’ του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο πρώην παίκτης της Παρτιζάν προσγειώθηκε στην Ελλάδα και στις πρώτες του δηλώσεις μίλησε για πολλά πράγματα.

Ανάμεσά τους ήταν η ιδιαίτερα σχέση που έχει με τον Ματίας Λεσόρ, αλλά και η επικοινωνία με τους Μουστάφα Φαλ και Εβάν Φουρνιέ.

Την ίδια ώρα, τόνισε πως ο Ολυμπιακός τού έκανε ξεκάθαρο πως θέλει να τον αποκτήσει, με τους αδερφούς Αγγελόπουλους να του εκφράζουν πως επιθυμούν να είναι μέρος του οράματος που έχουν!

Αναλυτικά, τι είπε ο Φρανκ Νιλικίνα:

Για το πώς προφέρεται το όνομά του:

«Φρανκ Νιλικίνα»

Για τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και περιμένω να αρχίσουν τα πράγματα. Δεν μπορώ να παίξω σήμερα, αλλά θα δω τον αγώνα, θα ολοκληρώσω την διαδικασία του να είμαι παίκτης του Ολυμπιακού και θα πάω στο γήπεδο για να συναντηθώ με τα παιδιά και τους υπόλοιπους στην ομάδα και θα ξεκινήσουμε».

Για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό:

«Μεγάλους στόχους και μεγάλες φιλοδοξίες. Είναι λίγο αστείο γιατί ατομικά μόλις τώρα ήρθα τώρα και θα γίνω μέρος της διαδικασίας. Είμαι ευγνώμων για τα όσα πέρασα με την Παρτίζαν, αλλά όσον αφορά τους στόχους του Ολυμπιακού, δεν χρειάζεται να μιλήσω για αυτούς. Είναι μεγάλοι στόχοι».

Τι άλλαξε στην περίπτωση του Ντιλικινά για τον Ολυμπιακό; Ο Ολυμπιακός, αν και έδειχνε να απομακρύνεται από την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά, τελικά απέκτησε τον Γάλλο γκαρντ. Πώς άλλαξαν τα δεδομένα;

Για τη συνύπαρξη με τους Γάλλους του Ολυμπιακού και τον Λεσόρ:

«Είναι υπέροχο να έχεις συμπαίκτες σου, παίκτες που παίζεις μαζί στην εθνική ομάδα. Είμαι χαρούμενος, ο Εβάν με βοηθά ήδη και έχω πολύ υψηλό κίνητρο για να ξεκινήσω. Ο Ματίας είναι σαν αδερφός μου, οπότε θα είναι αστεία αυτή η κατάσταση, αλλά ανυπομονώ να βρεθώ απέναντί του».

Για το πώς θα διαχειριστεί τα συναισθήματά του:

«Έχω ήδη μιλήσει με τον Εβάν και τον Μους και ήταν επίσης πολύ χαρούμενοι που θα είμαι εδώ. Όσον αφορά τον Ματίας, πολλές φορές είναι καλύτερο να είμαστε αντίπαλοι γιατί σαν αδέρφια που είμαστε πολλές φορές μιλάμε άσχημα ο ένας στον άλλον, αλλά θα είναι μια υπέροχη κατάσταση. Στο τέλος της ημέρας παίζουμε απλά μπάσκετ και οι αντιπαλότητες είναι ακριβώς έτσι. Το έζησα στη Σερβία και όλοι θα δώσουμε το 100% για να υπερασπιστούμε τα χρώματά μας».

Για τους Έλληνες φιλάθλους:

«Είμαι έτοιμος να το ζήσω, έχω ακούσει για αυτούς. Δεν είχα την ευκαιρία να παίξω πέρυσι εδώ αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος να μπω στο γήπεδο σε όλα τα παιχνίδια και να ζήσω την σεζόν με τον Ολυμπιακό».