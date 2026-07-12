Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μπορεί να άργησε να κάνει το βήμα για την Ευρωλίγκα, όταν όμως αυτό συνέβη, καθιερώθηκε.

Η ταυτόχρονη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον «πανούργο» Γιαν Μοντέρο που έκανε άνω κάτω κάθε αντίπαλη άμυνα στη ρούκι του σεζόν στην Ευρωλίγκα, πήρε κάτι από την αίγλη της απόκτησης του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ από τον οργανισμό του Ολυμπιακού.

Λογικό και επόμενο καθώς ο Δομινακανός γκαρντ ήταν ό,τι πιο περιζήτητο στην Ευρώπη ως προς τη νέα τάξη πραγμάτων, αν και δεν βγήκε στην αγορά για να γίνει πλειστηριασμός.

Παρόλα αυτά η αναβάθμιση στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης, συνοδεύτηκε και από την έλευση ενός ασυμβίβαστου Αμερικανού γκαρντ. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ αυτοδηλούμενος ως «λύκος» εμφανίστηκε στην Ευρωλίγκα πριν από τρία καλοκαίρια ως το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπασκόνια. Και από τότε, δεν έχει καταφέρει και λίγα. Κάθε άλλο.

Δύο από τις τρεις σεζόν κορυφαίος πασέρ της διοργάνωσης, ικανότατος αμυντικός, στην καλή του μέρα πρόβλημα και για κάθε αντίπαλη άμυνα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη βραδιά καριέρας του όταν έκανε το – σπάνιο για την Ευρώπη – triple double;

Στον Ολυμπιακό όμως και ακριβώς διότι έχουν πονέσει αρκετά τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς σε αυτήν την θέση, εξέτασαν και την ανθεντικότητά του. Και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ είναι βράχος αλύγιστος.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του deal Ολυμπιακού με Μοντέρο; Η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Γιαν Μοντέρο αυτή καθ’ αυτή ήταν σημαντική αλλά συνοδεύτηκε και με ιδιαιτέρως ικανοποιητικούς όρους από πλευράς ομάδας.

Ενδεικτικό το γεγονός πως δεν έχει χάσει ΚΑΝΕΝΑ παιχνίδι στην Ευρωλίγκα απ΄ όταν έσκασε μύτη σε αυτήν σε ηλικία 29 ετών. Το κοντέρ γράφει 113/113 και συνεχίζει, ξεκινώντας μάλιστα σε 109 εξ’ αυτών. Μάλιστα ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού αποτελεί εκείνον με τα περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του την τελευταία τριετία στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, χωρίς να έχει παίξει στα playoffs. Όλοι όσοι βρίσκονται από πάνω του (124 Γκραντ, 123 Πίτερς, 122 Μπλοσομγκέιμ και ούτω καθεξής), έχουν να επιδείξουν δείγματα γραφής και στην post season.

Κι όλα αυτά σε μια θέση με μεγάλη επιβάρυνση και ευθύνη, επιφορτισμένος με όλη την καθοδήγηση του παιχνιδιού της Μπασκόνια και του Ερ. Αστέρα, παραμένοντας στο παρκέ για κάτι λιγότερο από 29′ κατά μέσο ανά παιχνίδι. Με τον τρίτο συνολικά χρόνο (3245:27) μετά από Μάικ Τζέιμς και Κέντρικ Ναν παρότι έχουν παίξει 15 και 19 περισσότερα ματς από εκείνον στην post season, αντίστοιχα.