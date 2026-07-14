Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού βλέπουν στο πρόσωπο του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ τον επόμενο αρχηγό της ομάδας, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να αποτελεί μεγάλο φαν του.

«Μη μου ζητάς να φύγω μες τα μεσάνυχτα» ερμήνευε ο Βασίλης Καρράς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βέβαια σκέφτεται εντελώς αντίθετα τα πράγματα αναφορικά με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, «φτιάχνοντας» τους ακολούθους του με ένα μεταμεσονύκτιο ποστ. Κατά τον προσφιλή του φυσικά τρόπο, στο IG.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενημέρωσε τον κόσμο της ομάδας του Παναθηναϊκού που περίμεναν τη χαρμόσυνη εξέλιξη του ζητήματος, πως οι «πράσινοι» όχι απλά δεν προτίθενται να αφήσουν τον Ισπανό φόργουορντ να φύγει, αλλά θέλουν να τον κρατήσουν στο ΟΑΚΑ για όσο θέλει. Επιλέγοντας ο ίδιος δηλαδή τη χρονική διάρκεια της επέκτασης του νέου του συμβολαίου, το οποίο θα του προταθεί τις επόμενες ώρες.

«Θα αφήσουμε λέει τον Χουάντσο να φύγει. Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει; Ρε Φρι τι λένε εδώ; Τι νομίζουν; Πόσα χρόνια λες να του κάνουμε πρόταση αύριο;

Εγώ λέω να γράψω σε ένα χαρτί ‘Θέλουμε να παίζεις για όσο θες, το αφήνουμε πάνω σου’. Και να βάλουμε την υπογραφή μας. Και άστον εκεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα.»

Και πρόσθεσε λίγο αργότερα πως… «Ευτυχώς ο Χουάντσο δεν πάει πουθενά. Ποτέ».

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι ιδιαίτερα αγαπητός από τους πρώτους κιόλας μήνες της παρουσίας του στο «τριφύλλι» σε όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Από την ηγεσία, μέχρι το frontoffice, τους συμπαίκτες του, τους φυσικοθεραπευτές και φυσικά το φίλαθλο κοινό των πρασίνων.

Και πολλώ δε μάλλον μετά τα όσα έγιναν με τον Τσέντι Όσμαν και την φυγή του, με το αζημίωτο βέβαια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός ήθελε κατ’ αυτόν τον τρόπο να βάλει μια και καλή φρένο στις θεωρίες περί απόχώρησης και του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Μεταξύ άλλων ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, ο οποίος και του έχει ιδιαίτερη αδυναμία, προορίζει τον Ισπανό με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά και των υπολοίπων, ως τον επόμενο αρχηγό του Παναθηναϊκού μετά την απόσυρση του Κώστα Σλούκα από την ενεργό δράση. Και αυτή του την επιθυμία για να μείνει «για όσο θέλει» στο τριφύλλι, αναμένεται να του τη μεταφέρει και επίσημα οσονούπω.

Ο Χουάντσο μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, χρονικό διάστημα που συνηθίζεται οι ομάδες που θέλουν να κρατήσουν τον εκάστοτε αθλητή, να του προτείνων αναπροσαρμογή.

Στις αρχές του 2025, ο Χουάνστο υπέγραψε επέκταση με βελτιωμένους οικονονομικούς όρους μέχρι το καλοκαίρι του 2027, χρονικό διάστημα συνεργασίας που αναμένεται να μακρύνει κι άλλο.

Ο Ισπανός φόργουορντ ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2023 και έχει συμβάλει στην «αναγέννηση» του τριφυλλιού.