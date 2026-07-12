Η ύπαρξη του Ντίνου Μήτογλου στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και το σκεπτικό του Ζοτς αναφορικά με την χρησιμοποίησή του, έπαιξε κάποιον ρόλο στην απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Πριν καλά καλά συμπληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και ο Παναθηναϊκός «έτρεξε» για να κλείσει τις όποιες τρύπες ενόψει της επόμενης ημέρας, στην προσπάθεια για επιστροφή στον «θρόνο» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι «πράσινοι» έβαλαν τα πράγματα σε μια σειρά, δεν χαμπάριασαν από οικονομικά αγκάθια, , εμπιστεύθηκαν τα ηνία στον σπουδαιότερο προπονητή που έχει περάσει από τον σύλλογο όχι από το τμήμα (βάσει επιτυχιών με την ομάδα αναμφίβολα) και μετέτραψαν ταχύτατα την εσωστρέφεια και την γκρίνια σε ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων της ομάδας.

Χρήσιμα «εργαλεία» και σταρ. Απ’ όλα είχε ο μπαχτσές των 4 μεταγραφικών κινήσεων του Παναθηναϊκού ως προς την στελέχωση του ρόστερ της επόμενης μέρας, διατηρώντας παράλληλα κάθε κομμάτι με το οποίο υπάρχει διμερής συμφωνία.

Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός εμπιστεύτηκε τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο για να διατηρήσει τις ισορροπίες στο αγωνιστικό σκέλος και να κατανείμει τους ρόλους, αν και η πολυκοσμία στις θέσεις των φόργουορντ/σέντερ πλέον είναι δεδομένη. Και αναφορικά με αυτό, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει πάρει ορισμένες αποφάσεις ως προς τη στρατηγική που θα ακολουθήσει.

Μία από αυτές αφορά τον Ντίνο Μήτογλου, ο οποίος αποτελεί μεγάλη υπόθεση για τον ελληνικό κορμό των «πρασίνων». Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν ένας από τους βασικούς λόγους της κατάκτησης του 7ου «αστεριού» για τους πράσινους πριν από δύο χρόνια, πλην όμως από τότε και έπειτα διανύει μία καθοδική πορεία.

Ο Μήτογλου δεν έχει βρει την φόρμα του, το παιχνίδι του Εργκίν Αταμάν και ο μειωμένος χρόνος συμμετοχής του δεν τον αναδείκνυαν και έτσι είχε υποχωρήσει αρκετά στο ροτέισον της ομάδας. Σε βαθμό που το ένα dnp διαδεχόταν το άλλο.

Παρά ταύτα πριν από 9 περίπου μήνες, ο Ντίνος Μήτογλου υπέγραψε πρόωρη επέκταση συμβολαίου με πολύ καλές οικονομικά αποδοχές μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και στον Παναθηναϊκό υπολογίζουν σε εκείνον και θέλουν να τον αξιοποίησουν, κάτι που θα βοηθήσει φυσικά και την Εθνική Ελλάδος.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προορίζει τον Μήτογλου για 5άρι καθαρά με βοήθειες στο ‘4’, όπου κι αν χρειάζεται. Ο Έλληνας διεθνής δηλαδή λογίζεται από τον «άρχοντα των δαχτυλιδιών» ως σέντερ, θέλοντας να εκμεταλλευτεί το αξιόπιστο για το ύψος του spot-up σουτ του.

Η ικανότητα του Μήτογλου να απειλήσει από απόσταση – όπως απέδειξε ξανά στους τελικούς με τον Ολυμπιακό – και να ανοίξει την αντίπαλη ρακέτα επιτρέποντας πιο άνετα διεισδύσεις από τους ταλαντούχους συμπαίκτες του που μπορούν να δημιουργήσουν μόνοι τους για τον εαυτό τους, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό το οποίο θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ομπράντοβιτς. Και να εστιάσει σε αυτό ως προς την αξιοποίηση του Μήτογλου.

Γι’ αυτό άλλωστε κι όταν το «τριφύλλι» αντιλήφθηκε πρόσφορο έδαφος στην περίπτωση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε ενώ στα… χαρτιά έψαχνε για ένα ακόμα ποιοτικό πεντάρι δίπλα σε Λεσόρ και Φαλ, δεν το σκέφτηκε στιγμή. Αφού υπολογίζει τον Μήτογλου ως «5».

Ο Ζοτς βλέπει στον Μήτογλου έναν νέο Τσαρτσαρή, θέλοντας μαζί με τους βοηθούς του να εστιάσει στα βασικά (άμυνα, ριμπάουντ, σταθερό σουτ) αναφορικά με τον Έλληνα διεθνή. Και να παίρνει περισσότερο χρόνο στο ‘5’ απ’ ότι συνέβαινε με τον αγκυροβολημένο Τσαρτσαρή, που μπορούσε βέβαια να δημιουργήσει κιόλας σε αρκετές των περιπτώσεων.

Όλα τα παραπάνω βέβαια σε θεωρητικό πλαίσιο αφού στην… βράση κολλάει το σίδερο. Κοντός ψαλμός αλληλούια, με τον Μήτογλου και τον γενικότερο διαμερισμό των ευθυνών, να αποτελεί τη νέα πρόκληση που έχει να διαχειριστεί ο πιο πετυχημένος προπονητής στο ευρωπαϊκό μπάσκετ βάσει επιτευγμάτων.